Programa de Educação Ambiental da Braskem capacita mais de 6.700 alunos no ABC em 9 anos

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, em parceria com o Serviço Social da Indústria – Sesi, capacitou no ano passado 1.116 alunos de 12 instituições de ensino do ABC no tema de Educação Ambiental.

Os participantes, agora multiplicadores de boas práticas sustentáveis, passaram por três vivências: a Conceitual, com o jogo “Consumo e os Recursos Naturais”; Como Podemos?, com o jogo “Desvendando os 5Rs”; e o Modo Sustentável, com a “Feira de Troca”, totalizando 12 horas-aula.

Todos os alunos receberam certificados emitidos pelo Sesi. O projeto tem também como objetivo transformar esses jovens em agentes multiplicadores da educação ambiental, ampliando o alcance do conhecimento adquirido.

Desde sua criação, em 2015, o projeto já capacitou 6.703 alunos no ABC. “Esse trabalho é motivo de orgulho para a Braskem, pois sabemos que plantamos uma semente que germinará não apenas entre os participantes diretos, mas também por meio da disseminação dessas informações”, explica Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

A iniciativa de educação ambiental para crianças e adolescentes tem como missão promover a conscientização sobre práticas sustentáveis e éticas para o cuidado com o planeta, especialmente no que diz respeito à preservação ambiental. “Sabemos do poder de influência desses alunos não apenas nas escolas, mas também em seus círculos sociais. Eles costumam cobrar todos a sua volta ao descarte adequado do lixo, chamar a atenção de quem joga plástico na rua, plantar árvores, incentivar o consumo consciente, entre outras ações que ajudam a proteger o mundo para as futuras gerações”, destaca Alexandra.