Braskem impacta mais de 1.400 pessoas em Ação de Conscientização Ambiental no ABC Paulista

Entre abril e novembro de 2024, a Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, promoveu uma ação ambiental de grande impacto no ABC Paulista, envolvendo quatro escolas municipais de Santo André e uma de Mauá.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a área de Meio Ambiente, contou com o apoio das Secretarias de Ensino das respectivas cidades, alcançando um público de 1.476 pessoas.

O projeto engajou alunos, educadores e famílias por meio de atividades que incentivaram a conscientização sobre o meio ambiente, a reciclagem e a importância do plantio. Em Santo André, 755 alunos participaram de dinâmicas ambientais, enquanto 82 educadores e 219 famílias se envolveram na ação “Formando Laços”. Já em Mauá, 183 alunos e 237 educadores e familiares foram impactados por atividades similares.

Para a Braskem, iniciativas como essa reforçam o compromisso da empresa com a comunidade do entorno, além de estreitar o relacionamento com as Prefeituras e Secretarias de Ensino. “A educação ambiental é um pilar essencial para construirmos um futuro mais sustentável. Por meio dessa ação, buscamos não apenas conscientizar, mas também fortalecer os laços entre escola, família e sociedade. Estamos orgulhosos dos resultados alcançados”, afirmou Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

A iniciativa reafirma o propósito da Braskem de promover práticas responsáveis e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde está inserida.