Programa de Desenvolvimento Paralímpico disponibiliza curso em São José do Rio Pardo

Até o dia 13 de dezembro, o Governo de São Paulo disponibilizará o curso gratuito do Programa de Desenvolvimento Paralímpico em São José do Rio Pardo. A formação destinada a profissionais de educação física ocorre na sede do Rio Pardo Futebol Clube, e será a última ação do programa este ano.

O projeto, que na semana passada esteve em Americana, é uma iniciativa das Secretarias Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes. Estão abertas 200 vagas para professores de educação física das redes pública e privada, estudantes do último ano da graduação em educação física e profissionais envolvidos com atividades esportivas (clubes, entidades e associações).

Durante os dias de curso, os participantes receberão treinamento técnico, teórico e prático em paradesporto em oito modalidades, divididas em duas grades distintas, permitindo ao inscrito escolher conforme sua preferência. Os profissionais capacitados poderão impactar mais de 4 mil pessoas com deficiência, o que representa cerca de 7,7% da população do município da região de Campinas.

O Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, ressalta: “este ano ultrapassamos a centésima edição do Programa de Desenvolvimento Paralímpico no estado e encerramos agora em Rio Pardo. Certamente, 2025 trará bons resultados na formação desses profissionais”.

Interessados podem se inscrever aqui ou presencialmente no local do curso no decorrer das aulas, a depender da disponibilidade. Os participantes serão certificados no final da qualificação.

Serviço