Programa Asfalto Novo já supera os 67 km de vias recapeadas em Mauá

O programa Asfalto Novo já superou os 67km de extensão em 110 vias de Mauá. O objetivo do programa é atingir o número de 100 km de recapeamentos nas ruas e avenidas da cidade.

Atualmente, máquinas e trabalhadores estão fazendo a manutenção de guias e sarjetas e o recape da avenida Alberto Soares Sampaio, entre a Vila Santa Cecília e o Jardim Capuava, uma região com trânsito intenso de caminhões que circulam no sentido do Polo Petroquímico, Rodoanel e avenida dos Estados. Este trabalho é executado após a meia-noite, para não atrapalhar a circulação de veículos na via.

A avenida Benedita Franca da Veiga, no Jardim Feital, está recebendo os mesmos benefícios, assim como as ruas Brás Cubas e Bartolomeu de Gusmão.

Todo este trabalho impacta na vida dos cidadãos ao garantir mais segurança para motoristas e pedestres, assim como a economia, já que o recapeamento evita o desgaste dos veículos.