Programa Asfalto Novo avança para mais de 80km de vias recapeadas em Mauá

Ver máquinas nas ruas de Mauá se tornou uma rotina. Entre as muitas obras realizadas, os recapeamentos são destaque. Por meio do Programa Asfalto Novo, a Prefeitura já recapeou mais de 80km de ruas e avenidas, uma quilometragem maior do que a distância entre Mauá e Praia Grande, no Litoral Paulista, que é de 77km. Mais de 130 vias foram beneficiadas em todas as regiões do município. Atualmente estão em andamento as obras no Parque das Américas, Vila Guarani, Jardim Mauá, Jardim Zaíra e Vila Nova Mauá.

“Nesta terça-feira, estive presente no recapeamento das ruas Francisco da Paz na Vila Guarani e Três Américas no Parque das Américas, pelo Programa Asfalto Novo. Essas melhorias são cruciais para elevar a qualidade de vida em nossa cidade. Um alívio para quem há tempos aguardava por um asfalto de qualidade nessas vias” afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

Uma obra de recapeamento, não é simplesmente colocar uma camada asfalto. Todos os projetos em execução contemplam vistoria técnica e são apontadas as necessidades ou não de recuperação de guias, sarjetas, sarjetões, sistema de drenagem, nivelamento do solo, tampas de bueiros, até chegar ao processo de fresagem, que antecede a aplicação da massa asfáltica. Após o período de secagem vem a implantação da sinalização.

Das ruas que passam por obras no momento, a Francisco da Paz (Vila Guarani) e rua Três Américas (Parque das Américas), já estão na fase de aplicação de asfalto. No caso das avenidas Presidente Castelo Branco (Jardim Zaíra), Américo Torneiro (Jardim Mauá) e rua Francisco Alves de Oliveira (Vila Nova Mauá) está em andamento a recuperação de sarjetões, guias e sarjetas. Outras ruas da Vila Guarani também passam por essa etapa das intervenções.