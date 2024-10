Profissionais da educação, saúde e cultura tem oportunidade de realizar curso de formação em Danças Circulares

Nos dias 13 e 20 de outubro acontece na Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, o 1º curso de formação de Danças Circulares destinado para profissionais da educação, saúde e cultura, e interessados em aprimorar suas habilidades de práticas integrativas.

Em formato de workshop, a formação abrangerá não apenas os aspectos técnicos das Danças Circulares, mas também os benefícios terapêuticos, cognitivos e sociais associados à prática.

Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, os interessados podem realizar sua reserva de vaga pelo link de inscrição

Conhecido como “Formação de Replicadores na Rede de Saúde, Educação e Cultura”, a formação apresenta os primeiros passos para interessados em se tornarem replicadores, ou seja, terem a oportunidade de incorporar essas práticas em suas respectivas comunidades, estendendo os benefícios além do escopo inicial do projeto.

Quem ministra o curso são as profissionais Cris Escudeiro e Lucilene Trinca, ambas com vasto histórico sobre formação de profissionais na linguagem proposta pelo curso.

Cris Escudeiro é dançarina, professora, coreografa e pesquisadora de danças étnicas. Com 23 anos de experiência é uma das mais respeitadas profissionais na área de danças circulares e danças do mundo. Referência no ABC Paulista e a notoriedade no assunto na cidade de São Caetano do Sul, realiza palestras, workshops e montagens grupos de aula e danças específicas em sua linguagem artística. Professora de cursos de extensão da São Paulo Escola de Dança na cidade de SP e escolas dos municípios do abc paulista, também atua na área corporativa e setores público-privado ministrando workshops e vivências proporcionadas para empresas e seus colaboradores e diretoria através de dinâmicas de grupos, como o Sebrae, CECAPE, Conjunto empresarial Berrini, entre outros. Ministra oficinas de dança circulares e de diversos segmentos direcionadas ao público da terceira idade nos Cises e Fati-Fatej, oficinas culturais de capacitação para professores da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul e oficinas de convívio em escolas de ensino infantil também na cidade. Seus intensos trabalhos de pesquisa e dança fazem um resgate histórico sobre os povos do mundo e suas origens e descendências, suas histórias, ondas migratórias e o sincretismo cultural com o país.

Lucilene Trinca é licenciada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, pós-graduada em História da Arte e Arteterapia. Focalizadora de Danças Circulares facilita as danças desde 2016, trabalhou para o CRAS e Escolas Municipal e Estadual do município de Delfim Moreira- MG entre 2018 e 2020, focalizou as danças em eventos para a Secretaria de Saúde de Itajubá, Secretaria de Saúde de Delfim Moreira, Sesc Santo André, Centro de Referência do Idoso de Santo André, Congresso Brasileiro de Saúde Mental, Prefeitura de Santo André, Centro de Referência do Idoso de São Bernardo do Campo entre outros. Também atua como Artista Visual e Arte-Educadora.

Serviço:

1º curso de Formação de Danças Circulares. para profissionais da Rede de Saúde, Educação e Cultura.

Data: dias 13 e 20, das 9h às 12h

Local: Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul – Secult SCS (Av.Dr. Augusto de Toledo, 255)

Inscrições: pelo link oficial

Informações: 55 11 95653-4378

Gratuito

Vagas Limitadas

Destinado para profissionais da educação, saúde e cultura e interessados em aprimorar suas habilidades de práticas integrativas.