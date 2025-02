Professora usará R$ 1 milhão que ganhou da Nota Fiscal Paulista para investir em imóveis

Uma professora de 58 anos que mora no Jardim Duprat, na zona sul da capital, recebeu, na terça-feira (25), o prêmio principal da Nota Fiscal Paulista no valor de R$ 1 milhão. Durante cerimônia de entrega da premiação na sede da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP), a sortuda – mãe de dois filhos – disse que vai usar o valor para investir em imóveis, garantindo assim uma maior segurança financeira e conforto para sua família.

Cinco entidades assistenciais do estado de São Paulo também foram premiadas pela Sefaz-SP com o valor de R$ 100 mil para cada uma.

O diretor de Atendimento, Gestão e Conformidade (DIGES), Márcio Bernardino, ressaltou a importância do programa ao povo paulista. “O cidadão exerce sua cidadania ao emitir a nota fiscal, o que nos garante que não teremos a sonegação de impostos. Além disso, ao pedir CPF na nota e participar do programa da Nota Fiscal Paulista, o indivíduo ainda pode ser agraciado com o prêmio de R$ 1 milhão ou então beneficiar uma entidade filantrópica, ao optar por ser doador automático”.

Anderson Bodart, supervisor do programa, parabenizou a ganhadora do prêmio e as entidades vencedoras, responsáveis por promover uma “corrente do bem”, segundo ele. “Desejo que façam bom uso do prêmio para ajudar o máximo de pessoas possíveis, afinal, é um trabalho admirável que vocês fazem diariamente ao doar tempo, experiência e amor ao próximo”, pontuou.

Na Associação Beneficente Cultural e Assistencial, de Olimpia, os R$ 100 mil serão usados na manutenção de quatro grandes projetos: Cursos Profissionalizantes, Projetos Culturais, Oficinas de Artesanatos e Programa Jovem Aprendiz, visando a contratação de novos professores e aquisição de equipamentos, ampliando o atendimento prioritário às pessoas em risco social. Foi o que disse o presidente da entidade, Luiz Fernando Salata.

A Nota Fiscal Paulista vem contribuindo para as despesas de custeio que não são contempladas nas parcerias vigentes da Apae de São Carlos. Com isso, o diretor-financeiro, Jurandir Cervini, afirma que o valor do prêmio será investido nas instalações do prédio da entidade para garantir um perfeito estado de conservação, segurança e funcionalidade.

Reforma e melhorias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Associação de Judô Corpore Sano, de Ribeirão Preto. Esse é planejamento do presidente da entidade, Tadeu Pardim Santa Vica, após receber o prêmio da Sefaz-SP. Hoje, a associação atende 40 crianças, de 6 a 11 anos, por meio de oficinas reflexivas, socioculturais, esportivas e culturais com atividades diversas como roda de conversa, oficina de leitura, brincadeiras, cinema educativo, jogos livres, dança, entre outras.

Já a diretoria das Obras Assistenciais Dr. Ismael Alonso Y Alonso, de Franca, vai destinar os R$ 100 mil da Nota Fiscal Paulista para “ações voltadas para os mais vulneráveis e para atender necessidades emergenciais das famílias, incluindo a distribuição de cestas básicas, a manutenção do serviço de convivência que atende 60 crianças, e a produção de remédios fitoterápicos distribuídos gratuitamente, entre outras iniciativas essenciais”, disse o presidente João Berbel.

O prêmio da Sefaz-SP dará mais conforto para as 130 crianças e adolescentes atendidos diariamente pela Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, de Votuporanga. De acordo com Waldemir Aparecido Cuin, presidente da entidade, diante do intenso calor que faz na região, os R$ 100 mil serão usados na aquisição de aparelhos de ar-condicionado em cinco classes e outra parte do prêmio será investida na alimentação dos assistidos, que recebem cinco refeições diárias, de segunda a sexta-feira.

Sorteio de fevereiro

Na 195ª extração da Nota Fiscal Paulista concorreram os cadastrados que efetuaram compras em outubro de 2024 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.

Em fevereiro, entre pessoas físicas, condomínios e entidades, participaram do sorteio da NFP mais de 9,94 milhões de consumidores. Ao todo foram gerados mais de 122,8 milhões de bilhetes eletrônicos.