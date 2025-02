Professora da rede municipal de SP é a nova milionária da Nota Fiscal Paulista 

Pela segunda vez em três meses uma professora da rede municipal de ensino de São Paulo vira milionária da noite para o dia ao ser sorteada pela Nota Fiscal Paulista. Desta vez, a sortuda de fevereiro mora no Jardim Duprat, na zona sul da capital. A mulher, de 58 anos, participou da 195ª extração do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) com 13 bilhetes eletrônicos gerados após as compras feitas em outubro do ano passado, quando ela autorizou colocar seu CPF nas notas fiscais. Em dezembro de 2024, a premiada era do bairro Cidade Patriarca, na zona leste.

A Nota Fiscal Paulista também vai entregar R$ 500 mil – o segundo maior prêmio para pessoa física – a quatro consumidores dos municípios de Icem, Embu das Artes, Santos e Santo Anastácio.

O programa da Sefaz-SP sorteou ainda cinco entidades assistenciais do Estado com R$ 100 mil. Vão receber esse prêmio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de São Carlos; a Associação Beneficente Cultural e Assistencial, de Olímpia; a Associação de Judô Corpore Sano, de Ribeirão Preto; as Obras Assistenciais Dr. Ismael Alonso y Alonso, de Franca, e a Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, de Votuporanga.

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Resultado de fevereiro de 2025

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 195.

Confira os valores e municípios dos principais premiados:

Prêmios principais do 195º sorteio Bairro/Município 1º Prêmio – R$ 1.000.000,00 Jardim Duprat/São Paulo 2º Prêmio – R$ 500.000,00 Centro/Icém 3º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Estela/Embu das Artes 4º Prêmio – R$ 500.000,00 Campo Grande/Santos 5º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Vitória Régia/Santo Anastácio 6º Prêmio – R$ 100.000,00 Parque Cecap/Guarulhos 7º Prêmio – R$ 100.000,00 Casa Verde/São Paulo 8º Prêmio – R$ 100.000,00 Barra Funda/Leme 9º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Miriam/São Paulo 10º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Paulista/São Paulo 11º Prêmio – R$ 100.000,00 Empresarial 18 do Forte/Barueri 12º Prêmio – R$ 100.000,00 Vila Esperança/Araraquara 13º Prêmio – R$ 100.000,00 Pinheiros/São Paulo 14º Prêmio – R$ 100.000,00 Vila Osasco/Osasco 15º Prêmio – R$ 100.000,00 Vila Lutécia/Santo André

Entidades premiadas