Prêmio especial de dezembro da Nota Fiscal Paulista vai para professora de SP

A vida da família de uma professora da rede municipal de São Paulo vai ser outra a partir de agora, com mais qualidade e conforto. A mulher, de 56 anos – moradora do bairro Cidade Patriarca, na zona leste da Capital -, recebeu nesta quarta-feira (18) R$ 2 milhões da Nota Fiscal Paulista. O prêmio de dezembro é especial, já que o valor é em dobro dos outros meses do ano. “Por ora, pretendo quitar meu apartamento, melhorar a qualidade de vida dos meus pais e investir o restante”, planeja a sortuda que concorreu com 41 bilhetes na 193ª extração do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. A professora de ensino fundamental participou da cerimônia de premiação na sede da Sefaz-SP, no centro da Capital.

Durante a entrega dos cheques simbólicos, o diretor de Atendimento, Gestão e Conformidade (DIGES), Márcio Bernardino, agradeceu a presença dos representantes das entidades e da ganhadora de R$ 2 milhões, ressaltando a alegria em encerrar o ano com mais uma premiação. “Esse momento é de muita alegria para nós que vemos a materialização do nosso trabalho por meio do programa Nota Fiscal Paulista. Fazemos o nosso papel de cidadão, pedimos nota fiscal e possibilitamos melhorias e crescimento à sociedade como um todo, seja para as entidades ou pessoas físicas. Tudo isso após aceitar pedir o CPF na nota. Desejo que façam um bom proveito do prêmio!”

Na cerimônia também receberam os cheques no valor de R$ 100 mil os representantes das cinco entidades que foram premiadas em dezembro.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de São Caetano do Sul, vai inaugurar 17 consultórios com o objetivo de ampliar o atendimento de saúde aos seus pacientes, incluindo serviços de oftalmologia e exames de eletroneuromiografia para pessoas com deficiência. Para manter esses atendimentos, usará o prêmio de R$ 100 mil da Nota Fiscal Paulista. É o que planeja a vice-presidente da entidade, Edivete Maria Boareto Belotto, que participou da cerimônia.

“O valor da premiação será usado para ações dedicadas aos mais vulneráveis e às necessidades emergenciais das famílias de Franca, como a distribuição de cestas básicas, serviço de convivência no qual atendemos 60 crianças, na fabricação dos remédios fitoterápicos que são distribuídos gratuitamente”, disse Júlio Benedito Netto, tesoureiro das Obras Assistenciais Dr. Ismael Alonso y Alonso, que mantém o Hospital da Caridade de Franca, outra entidade sorteada em dezembro pela Nota Fiscal Paulista.

Maria Cristina Gratão Fonseca, presidente do Lar Beneficente Celina, de Votuporanga, quer destinar os R$ 100 mil do prêmio da Sefaz-SP para ajudar na ⁠construção da sala para atendimentos psicológicos, ampliar o laboratório de informática, além de reforçar o caixa da associação que existe desde 1984 com o objetivo de atender famílias carentes e dar assistência às crianças e adolescentes da cidade.

O Centro Cultural Louis Braille, de Campinas, destinará o prêmio da Nota Fiscal Paulista para manutenção geral da sua infraestrutura, incluindo reparos em instalações, melhorias em acessibilidade, adequações nos espaços e atualização dos equipamentos necessários para garantir a qualidade do atendimento. Além disso, “vamos investir na ampliação e desenvolvimento de novos projetos voltados ao atendimento de pessoas com deficiência visual, incluindo a implementação de cursos, oficinas culturais, e ações de capacitação e inclusão”, diz o presidente da entidade, Benedito João Bertola.

“Com os R$ 100 mil desta premiação da Sefaz, pretendemos agregar à equipe multidisciplinar da AMAFV (Associação das Mães dos Autistas e Portadores do TEA), de Ferraz de Vasconcelos, um terapeuta ocupacional e uma nutricionista, além de investir na montagem de uma sala sensorial para uso de nossos autistas”, explica Sueli Oliveira, presidente da associação.

Sorteio de dezembro

Na 193ª extração da Nota Fiscal Paulista concorreram os cadastrados que efetuaram compras em agosto de 2024 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 7,7 milhões.

Em dezembro, entre pessoas físicas, condomínios e entidades, participaram do sorteio da NFP mais de 9,9 milhões de consumidores. Ao todo foram gerados mais de 124,8 milhões de bilhetes eletrônicos.