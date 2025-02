Nota Fiscal Paulista: SP libera R$ 40 milhões em créditos aos consumidores

A liberação mensal de créditos da Nota Fiscal Paulista acontece nesta segunda-feira (17) disponibilizando R$ 40,6 milhões aos consumidores participantes do programa. Em fevereiro, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado São Paulo considera o cálculo os cupons fiscais de compras realizadas no comércio paulista em outubro do ano passado.

Do total, estão disponíveis para as entidades beneficentes cadastradas R$ 21,9 milhões para utilização em reformas, investimentos e outras melhorias na infraestrutura. As pessoas físicas cadastradas recebem R$ 18 milhões em créditos. Os gestores de condomínios têm à disposição para transferência R$ 28,4 mil, enquanto os contribuintes

Em todo o ano passado, a Nota Fiscal Paulista transferiu para os participantes mais de R$ 515,6 milhões em créditos. Somando, as duas liberações de 2025, o programa distribuiu cerca de R$ 82,3 em créditos este ano.

Divulgação

Saiba como u​​​sar os créditos

Transferir o saldo disponível é fácil, é só acessar o site ou aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista, digitar o CPF/CNPJ, colocar a senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Os recursos podem ser transferidos para uma conta corrente ou poupança. Em ambas as opções, os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias.

Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos consumidores por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. É importante que os participantes fiquem atentos para o resgate, pois este mês expiram os valores liberados em dezembro do ano passado, e assim sucessivamente. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.