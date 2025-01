Primeiro R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista em 2025 vai para consumidora de Hortolândia

O ano de 2025 começa com pompa e circunstância, e o melhor – com R$ 1 milhão na conta bancária – para uma consumidora do bairro Vila Inema, em Hortolândia, a primeira ganhadora do prêmio principal da Nota Fiscal Paulista deste ano. Ela colocou o CPF nas notas fiscais das compras realizadas no comércio paulista em setembro de 2024 e concorreu com 15 bilhetes na 194ª extração do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

A Nota Fiscal Paulista também vai entregar em janeiro R$ 500 mil – o segundo maior prêmio para pessoa física – a quatro consumidores de Olímpia, São Caetano do Sul e São Paulo (bairros Jardim Edith e Jardim Satélite).

O programa da Sefaz-SP sorteou ainda cinco entidades assistenciais do Estado com R$ 100 mil. Vão receber esse prêmio o Lar Anália Franco, de Jundiaí; a União de Amor Ajuda e Salvação em Cristo (UNIASEC), de Campinas; a Associação Amigos dos Autistas (AMAS), de Sorocaba; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Brodowski, e a Congregação das Missionárias de Cristo, de Jundiaí

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista.

Informações importantes

A equipe técnica da Nota Fiscal Paulista constatou que premiados no sorteio deste mês estão com pendências no Cadin (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais). Os consumidores que estiverem inadimplentes em relação a obrigações perante o Estado de São Paulo só poderão resgatar os valores após quitarem os débitos.

Também há casos de consumidores com “cadastro bloqueado por segurança”. Esses devem realizar a primeira transferência bancária, valor mínimo de R$ 0,99, para confirmação de titularidade e desbloqueio do sistema. Assim que confirmada a primeira transferência, o consumidor terá acesso às demais funcionalidades do sistema e poderá visualizar os valores disponíveis para resgate.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 194.

Confira os valores e municípios dos principais premiados:

Prêmios principais do 194º sorteio Bairro/Município/Estado 1º Prêmio –

R$ 1.000.000,00 Vila Inema/Hortolândia 2º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Edith/São Paulo 3º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Paulista/Olímpia 4º Prêmio – R$ 500.000,00 São José/São Caetano do Sul 5º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Satélite/São Paulo 6º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim América/Poá 7º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Princesa/São Paulo 8º Prêmio – R$ 100.000,00 Parque Santo Antônio/Jacareí 9º Prêmio – R$ 100.000,00 Brooklin Paulista/São Paulo 10º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Belo Horizonte/Rondonópolis/MT 11º Prêmio – R$ 100.000,00 Vila Matias/Santa Cruz do Rio Pardo 12º Prêmio – R$ 100.000,00 Sumaré/São Paulo 13º Prêmio – R$ 100.000,00 Santa Cecília/São Paulo 14º Prêmio – R$ 100.000,00 Vila Ruiz/Pederneiras 15º Prêmio – R$ 100.000,00 Tranquilidade/Guarulhos

Entidades premiadas