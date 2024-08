Professora usa metodologias do paradesporto para aplicar em aulas na Fundação CASA

A manhã fria da capital paulista não impediu a professora de educação física Andréia Abiscula, 49, de se preparar para mais um dia de aula. Mas, desta vez, o cenário era diferente. Em vez de estar nas áreas externas da Fundação CASA, onde leciona há alguns anos, Andreia se viu imersa, pela primeira vez, em um ambiente novo e transformador: o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, oferecido pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O programa visa capacitar professores de educação física das redes públicas e particulares para a prática de oito modalidades paralímpicas, aplicadas em quatro dias de treinamento intensivo. Com uma proposta inclusiva e inovadora, o curso busca não apenas ampliar o conhecimento técnico dos docentes, mas também sensibilizá-los para a importância do esporte na vida das pessoas com deficiência.

Para Andreia, participar do curso é muito mais do que uma oportunidade de aprimoramento profissional; é uma chance de transformação e de adquirir novas técnicas. “Eu acho que todo conhecimento é válido em qualquer segmento esportivo, ainda mais para nós que trabalhamos com jovens que estão buscando oportunidade de transformação e inclusão.”

Durante os quatro dias de capacitação, os professores participaram de aulas práticas e teóricas em modalidades como atletismo, badminton, halterofilismo, futebol de cegos, judô, tênis de mesa, voleibol sentado e natação. “É fundamental investir mais na base da pirâmide, no surgimento de novos atletas e projetos. Encaro este curso de capacitação como uma chance valiosa para promover uma cultura esportiva ainda mais inclusiva no país”, afirma a secretária estadual de esportes, Helena Reis.

O curso, parte de uma iniciativa maior para expandir o acesso ao esporte paralímpico em todo o estado, não apenas capacita os professores, mas também acende uma chama de empatia e comprometimento social. Andreia, já conhecida por sua dedicação ao esporte, agora carrega uma nova missão: ser uma multiplicadora dessa experiência paralímpica entre os jovens da Fundação CASA.

“Quero levar o que aprendi para os jovens. O curso é enriquecedor e demonstra que o esporte é uma ferramenta de transformação. Vivenciar o que os outros passam é fundamental e muito motivador, além de fortalecer e enriquecer ainda mais a nossa paixão pelo que fazemos”, conta a professora.

“A capacitação dos nossos profissionais é fundamental para garantir que possamos oferecer uma educação verdadeiramente inclusiva e de qualidade.

Esse tipo de formação vai além do aprendizado técnico; ela transforma a percepção dos professores e amplia o potencial de nossos jovens”, destaca a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

Criado em 2021, o Programa de Desenvolvimento Paralímpico é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que oferece suporte e capacitação técnica para profissionais de educação física em oito modalidades paradesportivas.

A iniciativa já capacitou 6,7 mil profissionais de educação física em mais de 50 cidades do Estado de São Paulo. Com um desempenho notável no ano passado, onde 3,8 mil profissionais foram capacitados, a iniciativa está passando por 36 cidades neste ano, e já contou com a participação de mais de 3 mil participantes, até o momento.