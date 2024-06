Professora de Diadema lança livro infantil que fala de representatividade e igualdade

A professora de educação básica Mercia Magalhães, autora, convida crianças e adultos para a celebração do lançamento de seu segundo livro infantil, “Eu Me Gosto Como Eu Sou”, que acontece no dia 14 de junho, às 18h, na Biblioteca Olíria de Campos Barros, no Centro Cultural Diadema. O evento é gratuito e aberto ao público.

Em “Eu Me Gosto Como Eu Sou”, ilustrado pelo Leandro Zamonel, a querida personagem Kaya retorna para nos levar em uma jornada inspiradora sobre a importância da representatividade, da igualdade e da luta contra o racismo e o sexismo. Através de sua história e de sua família, o livro aborda temas como a diversidade de famílias, a divisão de tarefas domésticas, a quebra de estereótipos de gênero e a construção de masculinidades saudáveis.

“Assim como no primeiro livro, vem fortalecer a questão da representatividade étnico-racial pautando uma educação antirracista e efetivando a lei 10.639/2003, mas também traz a interseccionalidade nas questões de gênero, raça e de classe”, ressalta a autora.

“Faço questão de dar spoiler, com a certeza de que ao fazer isso vou aguçar a curiosidade de todos e todas. O livro fala da diversidade de famílias, da divisão de tarefas e para, além disso, traz a mulher em lugares antes inimagináveis. Kaya vem falando de sua família e de sua escola combatendo o sexismo, o machismo quando diz que brinquedo é para quem gosta de brincar e que segundo sua mãe, ela pode ser o que quiser. O livro também fala nas entrelinhas das diversas formas de masculinidades, principalmente aquelas tóxicas que impedem os meninos de serem crianças fazendo com que reproduzam a educação que os oprime e os faz esconder seus sentimentos e emoções.”

Um evento imperdível:

O lançamento de “Eu Me Gosto Como Eu Sou” promete ser um evento animado e inspirador, com contação de histórias, bate papo e muito mais. A autora estará presente para autografar livros e conversar com o público.

Serviço:

Data: 14 de junho de 2024

Horário: 18h

Local: Biblioteca Olíria de Campos Barros, Centro Cultural Diadema (Rua Graciosa, 300 – Centro, Diadema)

Evento gratuito e aberto ao público

Sobre a autora:

Mercia Magalhães

Atriz, contadora de histórias, professora de Ed. Básica e escritora de literatura infantil.

Especialista em ed. Infantil, letramento, arte e educação e Cultura Afro-Brasileira.

Hoje atua como professora de Ed Básica em Diadema e realiza palestras sobre “Os caminhos para uma Educação Antirracista”.

Seu primeiro livro “Kaya, uma história de representatividade” ganhou o primeiro lugar no Edital do PROAC de 2021 e se tornou a base de suas ações dialógicas sobre educação antirracista através da literatura.

Sobre o livro:

“Eu Me Gosto Como Eu Sou”, da Editora Arte da Palavra, é o segundo livro infantil da professora e contadora de histórias Mercia Magalhães. Por meio da história de Kaya e sua família, o livro aborda temas como a diversidade de famílias e empoderamento. O exemplar pode ser adquirido pelo site da editora ou pelo Instagram @ubuntu_literarte