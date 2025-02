Professor Pio Mielo propõe reajuste do piso salarial dos professores municipais

O vereador Professor Pio Mielo (PSD) protocolou um projeto de lei que propõe o reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul. A iniciativa visa adequar os vencimentos da categoria ao novo valor estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para 2025, garantindo a valorização da carreira docente e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação.

“Valorizar os profissionais da educação é essencial para assegurar a qualidade do ensino e a motivação dos docentes em sala de aula. Com esse reajuste, reafirmamos nosso compromisso com os professores da rede municipal, garantindo que recebam uma remuneração justa e condizente com a importância de seu trabalho na formação das futuras gerações”, destacou Pio Mielo na justificativa do projeto. A proposta será analisada pelas comissões da Câmara e, posteriormente, submetida à votação em plenário.

O parlamentar ressaltou a importância da união entre os poderes para a execução de projetos que fortaleçam a educação municipal. “Contamos com o apoio dos vereadores para aprovar essa matéria e garantir que São Caetano do Sul continue a ser referência em educação, oferecendo um ensino de qualidade e valorizando os profissionais que desempenham esse papel fundamental na construção do nosso futuro”, acrescentou Professor Pio Mielo.

O projeto de lei prevê que o reajuste salarial tenha efeito retroativo a 1º de janeiro de 2025, garantindo o pagamento do novo piso desde o início do ano. As despesas serão custeadas por dotações orçamentárias, com suplementação, se necessário. O piso passará a ser de R$ 4.867,77 para 40 horas semanais, conforme a Lei Municipal nº 6.065/2022. O reajuste também atualiza o valor da hora-aula, assegurando o cumprimento integral do piso nacional. A medida visa valorizar os professores e garantir melhores condições de trabalho.