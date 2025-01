Pio Mielo comemora o Dia Internacional da Educação em São Caetano

O vereador Pio Mielo (PSD) comemorou o Dia Internacional da Educação, celebrado em 24 de janeiro, destacando a importância dessa data para refletir sobre o papel essencial da educação no desenvolvimento e transformação da sociedade. Segundo o parlamentar, a educação é fundamental para a construção de um mundo mais justo, igualitário e próspero.

Defensor de políticas educacionais eficazes, Professor Pio Mielo reforçou que a educação é a base do progresso de qualquer sociedade e enfatizou a relevância da união da comunidade escolar para melhorar continuamente os resultados dos estudantes. “O Dia Internacional da Educação é uma oportunidade para lembrarmos que todos têm o direito de acesso a um ensino de qualidade. Quando a comunidade escolar se une, os resultados são excepcionais. A responsabilidade pela educação não é de uma única pessoa, mas de todos nós”, afirmou.

O vereador também destacou seu trabalho no Poder Legislativo, incluindo a aprovação de diversos projetos voltados à melhoria da qualidade do ensino em São Caetano do Sul, consolidando a cidade como referência nacional em educação. “São Caetano já é destaque nas áreas de saúde, segurança e infraestrutura, e a educação é um dos pilares desse progresso. Estamos comprometidos em garantir que nossos jovens tenham as melhores oportunidades e possam alcançar seu pleno potencial”, declarou.

Por fim, Pio Mielo reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do sistema educacional como base para o desenvolvimento sustentável e a igualdade social. “O Dia Internacional da Educação não é apenas uma data simbólica; é um convite à ação para todos que acreditam que a educação é a chave para um futuro melhor”, concluiu o vereador.