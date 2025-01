Professor Pio Mielo destaca o impacto do Mães Acolhedoras na educação

O vereador Professor Pio Mielo (PSD) destacou evento que marcou a prorrogação por mais sete meses do contrato de 200 participantes do programa Mães Acolhedoras, que aconteceu na manhã de segunda-feira (20). O anúncio foi realizado no Teatro Paulo Machado de Carvalho e contou com a presença de autoridades locais e representantes da comunidade escolar.

Para Pio Mielo, o programa Mães Acolhedoras é um exemplo claro de como a colaboração entre a comunidade e as escolas pode gerar resultados duradouros e transformadores. “Essa prorrogação é uma vitória não apenas para as mães que participam diretamente do programa, mas também para nossas crianças, que passam a se beneficiar de um ambiente mais acolhedor, seguro e de uma alimentação de qualidade. É uma rede de apoio fundamental para o desenvolvimento e bem-estar das futuras gerações”, enfatizou.

O parlamentar reforçou a importância do papel do poder público na educação e na promoção de políticas públicas voltadas para o bem-estar das famílias e a melhoria do ambiente escolar. “A educação é a chave para um futuro melhor e, por isso, a Câmara Municipal sempre estará ao lado dos projetos que beneficiem a comunidade escolar de São Caetano do Sul. Estamos atentos às necessidades de cada escola, de cada aluno e de cada família, buscando sempre a melhoria das condições de ensino e do ambiente escolar”, concluiu Pio Mielo.

Com a prorrogação, as 200 participantes, que tinham contrato até 30 de janeiro, agora terão vínculo com o programa até 30 de agosto, alinhando-se às outras 373 Mães Acolhedoras. O programa oferece apoio social a mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente àquelas sem emprego ou fonte de renda, promovendo sua reintegração profissional. Além do auxílio equivalente a um salário mínimo nacional (R$ 1.518,00), as participantes também têm direito a seguro de vida coletivo.