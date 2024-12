Professor Pio Mielo comemora inauguração do Pronto Cardio: “Saúde de qualidade para todos”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), esteve presente na manhã de sábado (14/12) na inauguração do Pronto Cardio – Unidade Hospitalar Cardiovascular Dr. Adib Jatene, localizada junto ao Complexo Hospitalar de Clínicas, no bairro Olímpico.

Com o Pronto Cardio, a rede municipal passará a contar com um serviço 24 horas de hemodinâmica, possibilitando atendimentos em emergências vasculares periféricas e neurológicas, como AVCs, além de emergências cardiológicas. Entre os procedimentos que serão realizados no local estão estudo eletrofisiológico, cateterismo, angioplastia, troca valvar percutânea, fechamento de defeito interatrial, trombectomia e intervenções em cardiopatias congênitas.

O professor Pio Mielo destacou a importância do Pronto Cardio para a saúde pública do município e para a população de São Caetano. “Este é um avanço significativo para a nossa cidade. A inauguração do Pronto Cardio é a garantia de que teremos um atendimento especializado, eficiente e disponível 24 horas para emergências cardíacas, vasculares e neurológicas. A presença de um centro especializado como este é essencial para salvar vidas”, afirmou.

O chefe do Poder Legislativo também ressaltou o compromisso da administração municipal em investir na saúde da cidade. “O Pronto Cardio é mais um exemplo do trabalho conjunto entre o Poder Legislativo e Executivo para transformar a saúde pública de São Caetano do Sul. Esse centro de atendimento traz não apenas a modernização, mas também a humanização do serviço público”, completou Pio Mielo.

O Pronto Cardio integra o Plano de Governo da quarta gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) à frente do Palácio da Cerâmica (2021-2024). A unidade cardiológica municipal mais avançada da região recebeu investimento de R$ 12 milhões, sendo R$ 5,1 milhões provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e o restante via Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).