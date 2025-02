Professor Pio Mielo propõe isenção de IRPF para professores e gestores educacionais

O vereador Professor Pio Mielo (PSD) teve requerimento aprovado pelo plenário da Câmara de São Caetano do Sul na última terça-feira (18/02). O documento solicita o envio de um pedido ao Ministério da Fazenda, requisitando estudos técnicos e a análise de viabilidade para a concessão de isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) para professores e profissionais das equipes gestoras, independentemente do valor de suas remunerações.

No requerimento, Professor Pio Mielo enfatizou a importância da medida para o desenvolvimento econômico. “A isenção do IRPF geraria impactos positivos para toda a sociedade. O aumento da renda disponível desses profissionais estimularia o consumo, fortaleceria a economia local e reduziria desigualdades salariais. Ao valorizar a profissão, a medida contribuiria para a oferta de um ensino de maior qualidade, promovendo reflexos positivos no desenvolvimento nacional a longo prazo”, destacou.

O parlamentar também ressaltou o papel essencial dos educadores para o país. “Professores e gestores educacionais, tanto da rede pública quanto da privada, são pilares fundamentais para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Brasil. Por meio de sua atuação na formação de cidadãos e no fortalecimento da educação, desempenham um papel crucial no progresso do país. Essa medida visa incentivar e valorizar a educação em nosso país”, acrescentou.

Pio Mielo ainda reforçou a necessidade de melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação, destacando a importância de reconhecer e valorizar aqueles que dedicam suas vidas ao ensino e à formação das futuras gerações. “Tenho um compromisso com todos os profissionais da educação, que diariamente enfrentam desafios para garantir um ensino de qualidade. Precisamos de políticas públicas que reconheçam sua importância e proporcionem melhores condições de trabalho e vida”, concluiu o vereador.