Governo planeja isenção de imposto de renda para salários de até R$5 Mil

Na última quarta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, revelou que o governo brasileiro está empenhado em aprovar uma proposta que visa isentar o Imposto de Renda para indivíduos que recebem até R$5 mil mensais. Essa iniciativa tem como meta ser implementada até 2026, com a expectativa de que a legislação seja aprovada ao longo de 2025.

Durante uma coletiva de imprensa após um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), Padilha enfatizou a importância de que essa isenção tenha um impacto fiscal neutro. “O nosso prazo é aprovar ao longo do ano de 2025; queremos que ela esteja valendo para 2026”, afirmou o ministro.

Padilha também comentou sobre a análise em andamento no governo referente à reforma da tributação da renda. Ele destacou que qualquer compensação financeira decorrente da proposta deve estar em conformidade com as normas fiscais vigentes e que não se busca aumentar a arrecadação por meio dessa medida.

“A garantia nossa, o compromisso do governo — e também do Congresso — é que essa isenção… seja uma isenção neutra do ponto de vista fiscal”, acrescentou o ministro.

Além disso, Padilha informou que tanto o Executivo quanto o Legislativo estão alinhados para apresentar ainda este ano uma proposta voltada para a regulação dos chamados super-salários, indicando uma agenda legislativa ativa e focada na reformulação do sistema tributário.