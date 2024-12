Professor Pio Mielo parabeniza iniciativa de capacitação da rede protetiva em São Caetano

O presidente da Câmara, professor Pio Mielo (PSD), protocolou um voto de congratulações à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social (Seais), ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e à Promotoria da Infância e Juventude de São Caetano do Sul pela realização do 2º Ciclo de Palestras de Capacitação da Rede Protetiva, ocorrido entre os dias 25 e 28 de novembro de 2024, no Centro de Capacitação para Profissionais da Educação (Cecape) Drª Zilda Arns.

Com o tema “Violências contra Crianças e Adolescentes”, o evento teve como objetivo capacitar os profissionais da rede protetiva do município, com foco em áreas essenciais como Assistência Social, Educação, Saúde, Conselho Tutelar e Organizações da Sociedade Civil. A iniciativa visou promover a integração e o fortalecimento do sistema de garantia de direitos, abordando práticas de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes.

Para o professor Pio Mielo, é imprescindível destacar a visão estratégica e a dedicação das equipes organizadoras, que compreenderam a importância de uma abordagem intersetorial e colaborativa no enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes. “A escolha de temas como educar para proteger, escuta especializada no cotidiano de trabalho e proteção integral aponta para a preocupação em abordar questões sensíveis de forma prática e eficaz”, ressaltou.

O chefe do Poder Legislativo destacou que o evento reafirma a posição de São Caetano do Sul como referência na implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, promovendo capacitações que impactam diretamente a qualidade do atendimento e da proteção oferecida.

“Por essa relevante iniciativa, que contribui significativamente para o fortalecimento da rede protetiva e para a conscientização social, rendo as minhas homenagens e agradecimentos a todos os organizadores, participantes e apoiadores deste importante ciclo de palestras”, complementou Pio Mielo.