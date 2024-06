Professor Pio Mielo indica melhorias para os taxistas de São Caetano

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), encaminhou indicações junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) visando melhorias para os taxistas da cidade. As solicitações têm por objetivo contribuir com a mobilidade urbana da cidade e proporcionar mais benefícios para os profissionais do transporte e para a população.

O chefe de Poder Legislativo solicitou à Semob a realização de estudos para a reserva de baias específicas para táxis em grandes eventos realizados pela municipalidade.

“A organização de eventos de grande porte requer uma logística eficiente para o transporte de pessoas”, frisou. “Estas baias garantirão que os táxis tenham um local designado para embarque e desembarque de passageiros, incentivando o uso de táxis e contribuindo para a redução do uso de veículos particulares”, disse.

Em outra demanda, Pio Mielo sugeriu à Semob que sejam realizadas análises para autorização do tráfego de táxis com veículos do tipo picape. “As picapes, devido à sua capacidade, poderiam atender a uma demanda específica, oferecendo um serviço diferenciado e ampliando as opções de transporte para os usuários”, ressaltou. “Essa diversificação na frota de táxis pode contribuir para melhorar a satisfação dos passageiros”, disse Pio Mielo, ao destacar que tem muito respeito pelo trabalho dos taxistas, que desempenham um papel importante no transporte e na economia da cidade. “A implantação dessas medidas no município irá impulsionar o trabalho da categoria e proporcionar mais conforto a quem se utiliza desse importante serviço”, complementou.