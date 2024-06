Professor Pio Mielo: “Escola do Parlamento é um marco na história do Poder Legislativo”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), destacou a aprovação do projeto de lei que criou a Escola do Parlamento. Encaminhado pela mesa diretora da Casa, o projeto foi acatado de forma unânime pelos vereadores durante a sessão realizada no dia 28 de maio.

Para Pio Mielo, a aprovação do projeto irá beneficiar os servidores municipais e será fundamental para o desenvolvimento do Poder Legislativo. “A Escola do Parlamento irá capacitar os servidores, promovendo a valorização humana, por meio de ações e realizações para o município, contribuindo para uma governança mais transparente e participativa.”

O objetivo da Escola do Parlamento é oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às atividades legislativas e afins, qualificando os servidores, vereadores e assessores nas atividades de suporte técnico administrativo, ampliando a sua formação em assuntos legislativos e assim desenvolvendo atividades de treinamento e capacitação.

O Chefe do Poder Legislativo ressaltou o trabalho dos servidores em prol da cidade e o quanto esse projeto vai ampliar a boa qualidade dos serviços prestados.

“Os funcionários da Câmara Municipal são altamente qualificados em suas atribuições diárias e esse projeto vem a agregar mais conhecimento e mais oportunidades de aprimoramento das atividades”, afirmou. “Na condição de presidente da Câmara tenho muito orgulho em poder realizar ações, fazendo essa Casa ser uma referência no Brasil pela sua excelência”, complementou Pio Mielo.