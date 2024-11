Professor Pio Mielo: “Enem é fundamental para o futuro dos jovens”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Professor Pio Mielo, expressa seu apoio aos estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro. A avaliação é uma das principais formas de ingresso no ensino superior brasileiro.

Professor Pio Mielo destaca a importância do exame como uma oportunidade significativa para os jovens, não apenas para o ingresso em instituições de ensino superior, mas também para o desenvolvimento pessoal e profissional. “O Enem é uma etapa importante que pode abrir portas e possibilitar novos caminhos. Que todos tenham muita concentração, confiança e serenidade durante as provas para alcançarem seus objetivos.”

O chefe do Poder Legislativo reitera o compromisso com uma educação de qualidade para o desenvolvimento dos jovens. “Cada estudante que se prepara para o Enem está investindo no seu futuro”, pondera. “Desejo sucesso a todos os participantes e reafirmo meu compromisso com uma educação de excelência em São Caetano do Sul”, complementa Pio Mielo.

Para Pio Mielo, o Enem representa um momento decisivo na vida de muitos estudantes, refletindo o esforço e a dedicação que colocaram nos estudos e permitindo que jovens de diferentes origens e condições financeiras tenham a oportunidade de conquistar seus sonhos.