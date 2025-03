Professor de capoeira do Colégio Dante Alighieri é morto em assalto em Mauá

Um professor de capoeira de 42 anos foi morto a tiros em assalto na madrugada deste domingo (2), em Mauá (ABC).

Eduardo de Souza, que dava aula no Colégio Dante Alighieri -um dos mais tradicionais da capital paulista-, voltava para casa em sua moto quando foi atacado por criminosos, na avenida dos Estados.

Os criminosos fugiram com a moto de Souza. Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local do crime encontrou o professor já inconsciente, com ferimento de arma de fogo. O socorro foi acionado, mas ele não resistiu.

A moto roubada foi localizada pela PM no ainda domingo, no Jardim Alzira Franco, em Santo André (ABC). O veículo, que estava queimado, passou por perícia e foi recolhido ao pátio municipal.

Em suas redes sociais, o colégio lamentou a morte de Souza.

“O Colégio Dante Alighieri lamenta, com grande pesar, o falecimento do professor do curso extracurricular de capoeira, Eduardo de Souza, neste domingo (2). Sempre com um sorriso no rosto, o professor Eduardo inspirava seus alunos a cada aula, sendo muito querido também por pais, responsáveis e colaboradores.”

Souza era conhecido como mestre Toli e, de acordo com o colégio, deixa um legado de ensinamentos e lição de vida.

“Será recordado pela comunidade dantiana para sempre com carinho, respeito e admiração”, reforçou.

A perícia foi requisitada para o local do crime. A ocorrência foi registrada no 1ª Distrito Policial de Mauá como latrocínio (morte em assalto).