Adolescente é apreendido após tentativa de roubo em Santo André

Na noite deste domingo (5), um adolescente de 17 anos foi apreendido por envolvimento em uma tentativa de roubo na rua Aracaíba, localizada na Vila Linda, em Santo André. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares que realizavam patrulhamento na área notaram a presença de dois indivíduos em uma motocicleta que estavam abordando motoristas.

Ação policial e apreensão do jovem

Durante a abordagem policial, o jovem supostamente apontou uma arma em direção aos agentes, o que levou à intervenção imediata dos policiais. Em decorrência da ação, o adolescente foi encaminhado ao Hospital Central, onde permanece internado sob escolta policial. Durante a apreensão, foi encontrado com ele um simulacro de arma de fogo. O comparsa do jovem conseguiu escapar do local antes da chegada das autoridades.

Registro do incidente e investigação em andamento

O incidente foi registrado como ato infracional de roubo no 6º Distrito Policial (DP) de Santo André. As autoridades locais solicitaram a realização de perícia no local do crime para apurar mais detalhes sobre o ocorrido.