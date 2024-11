Prodesp automatiza a baixa de multas de trânsito do Detran-SP

A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado, apresenta mais uma tecnologia inédita no país: um sistema que permite o processamento automático para a baixa de multas de trânsito do Detran-SP. A iniciativa impactará diretamente os 35 milhões de proprietários de veículos emplacados no estado. Desde o seu lançamento em agosto, quase 3,5 milhões de multas já foram processadas online.

Com essa nova funcionalidade, motoristas que quitam suas infrações durante o horário comercial têm a garantia de que a baixa da autuação será realizada de forma imediata. Isso elimina entraves que anteriormente dificultavam a realização de serviços essenciais, como a transferência de veículos e o licenciamento, que podiam levar até dois dias úteis para serem reconhecidos pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Agora, esses processos podem ser resolvidos em questão de minutos.

Os condutores podem efetuar o pagamento das multas de maneira prática e segura através do PagSP, acessível pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, que redireciona para o portal da Sefaz. Também é possível realizar o pagamento durante a Transferência Digital de Veículos (TDV) ou via PIX.

“Antes do PagSP, os pagamentos de taxas estaduais podiam ser feitos pela internet, mas apenas no caso de poucos bancos – correntistas de instituições financeiras não incluídas na lista precisavam se dirigir a uma agência ou até mesmo em Casa Lotéricas. Como o PagSP tem o Pix como possibilidade de pagamento, a relação hoje passa de 700 bancos”, diz Fabio Williams, assessor especial da Prodesp.

Além de proporcionar agilidade aos motoristas, o novo sistema permite um controle mais eficaz sobre os pagamentos de multas. Em situações de fiscalização, como blitzes, os condutores poderão resolver suas pendências imediatamente, evitando a apreensão de seus veículos.

Transferência Digital de Veículos

A Prodesp também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da Transferência Digital de Veículos (TDV), uma ferramenta que simplifica e acelera o processo de transferência de propriedade de veículos no Estado de São Paulo. Com a TDV, os proprietários podem realizar a transferência de forma totalmente digital, eliminando a necessidade de documentos físicos e reduzindo significativamente o tempo necessário para concluir a operação.

Essa inovação possibilita que a transferência seja realizada em apenas alguns cliques, tornando o processo mais eficiente e acessível. Além de facilitar a vida dos usuários, a TDV contribui para a redução da burocracia e melhora a experiência do cidadão ao interagir com os serviços públicos.