Procon-SP inicia nova pesquisa de preços de repelentes para o Verão 2024/2025

A Fundação Procon-SP iniciou uma nova fase de pesquisa sobre preços de repelentes, visando oferecer informações relevantes aos consumidores durante o verão, quando a demanda por esses produtos tende a aumentar significativamente. A coleta de dados foi realizada em seis sites, utilizando um IP da capital paulista, e também em lojas físicas localizadas na Baixada Santista e em São José do Rio Preto, regiões que registraram um aumento nos casos de dengue no início de 2024.

No levantamento mais recente, realizado entre os dias 18 e 19 de dezembro, foram identificadas variações de preço consideráveis. Em São José do Rio Preto, por exemplo, o repelente Elétrico Líquido Raid (32,9ml para 45 noites) apresentou uma discrepância impressionante de 110,21%, com valores que oscilaram entre R$ 31,49 e R$ 14,98. No âmbito online, o repelente OFF Kids (200ml Loção) apresentou uma diferença de 104,09%, com preços que variaram de R$ 44,88 a R$ 21,99.

Comparando com a primeira pesquisa desta edição, realizada em 14 de novembro, observou-se um aumento médio de 4,3% nos preços em São José do Rio Preto, passando de R$ 30,83 para R$ 32,16. Da mesma forma, os preços médios nas lojas virtuais apresentaram um acréscimo de 1,57%, subindo de R$ 34,99 para R$ 35,54. Na Baixada Santista, a alta foi de 1,42%, com os preços saltando de R$ 42,68 para R$ 43,29. O Procon-SP já planejou novas coletas de preços que ocorrerão quinzenalmente ao longo da temporada.

Além das variações significativas identificadas entre os estabelecimentos participantes da pesquisa, os especialistas do Procon-SP enfatizam a importância da análise criteriosa por parte dos consumidores. É fundamental considerar não apenas a qualidade e o peso do produto, mas também fatores como o custo do frete e o prazo estimado para entrega nas compras online.

Outro aspecto essencial é a leitura atenta dos rótulos dos produtos. Essa prática é vital para assegurar que o consumidor esteja ciente da composição do repelente e da presença de possíveis ingredientes alergênicos. Ao adquirir produtos pela internet, é importante verificar se o site ou o fabricante fornece todas as informações necessárias para uma compra segura.

Adicionalmente, é crucial que os consumidores chequem a data de validade dos produtos adquiridos. Muitas vezes, repelentes e protetores solares são armazenados por longos períodos sem que sua validade seja observada adequadamente.