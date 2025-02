Procon-SP impõe multa de R$ 514 mil à Sephora por irregularidades em vendas

O Procon de São Paulo instaurou uma penalidade financeira de R$ 514.729,75 contra a Sephora, operada pela Dotcom Group Comércio de Presentes S.A. A ação decorre do descumprimento de prazos de entrega e do cancelamento unilateral de pedidos durante a Black Friday de 2024, configurando violação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A fiscalização do Procon-SP também identificou outras práticas irregulares por parte da Sephora. Entre essas, destaca-se a ausência de informações claras sobre seu endereço eletrônico, a inclusão de cláusulas consideradas abusivas nas Condições Gerais de Venda, bem como nos Termos de Uso do site e aplicativo da empresa. Além disso, a marca não ofereceu aos consumidores a possibilidade de selecionar a data e o horário para a entrega dos produtos adquiridos.

Durante o ano de 2024, o Procon-SP registrou mais de 1.400 queixas contra a empresa. Embora a Sephora tenha se comprometido a resolver as pendências levantadas pelos consumidores, essa promessa não foi cumprida conforme as investigações do órgão.

A multa aplicada resulta de um processo administrativo, no qual a empresa possui o direito de contestar as acusações. O valor da penalidade foi calculado com base nos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que considera aspectos como o porte econômico da empresa e a gravidade das infrações cometidas.