Sephora inaugura sua primeira loja do ABC Paulista no ParkShopping São Caetano

A Sephora, maior rede de beleza de prestígio do mundo, inaugura mais uma loja em solo brasileiro neste mês. Dia 23 de agosto, a gigante das maquiagens, skincare, fragrâncias e haircare abre suas portas em São Caetano do Sul, marcando a chegada da primeira loja na cidade do ABC paulista. Esta é a quarta abertura de loja da companhia no Brasil este ano, refletindo o compromisso e sucesso da empresa em expandir e criar raízes pelo país.

“Esta abertura em São Caetano representa um passo muito importante na jornada de expansão da Sephora no Brasil. Queremos cada vez mais oferecer ao público brasileiro a inigualável experiência de compra e expertise em beleza que só a Sephora tem. Em São Caetano, uma praça dinâmica e que já nos recebeu muito bem em uma experiência de quiosque no passado, com certeza traçaremos uma história de muito sucesso.”, conta Andrea Orcioli, CEO da Sephora Brasil.

A nova loja está localizada no ParkShopping São Caetano, no piso térreo, e conta com 309,89m² de área interna, oferecendo a experiência completa e singular da Sephora reconhecida no mundo todo. Com portfólio de beleza extenso incluindo maquiagens, produtos de skincare, fragrâncias e hair care, a Sephora também é referência em curadoria de produtos, oferecendo um amplo portfólio de marcas-desejo nacionais, importadas e exclusivas.

Além do amplo sortimento de produtos, a Sephora é reconhecida por proporcionar experiências transformadoras para seus consumidores. Seguindo seu padrão de excelência na nova unidade, ela oferecerá serviços de maquiagem especializados que podem ser agendados tanto pelo site, quanto diretamente na loja.

São Caetano do Sul é uma praça estratégica para o plano de expansão de Sephora no Brasil devido a sua localização no ABC Paulista e seu desenvolvimento econômico. Segundo IBGE, o IDMH (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de São Caetano é igual a 0,862, número altíssimo e destaque no país, sendo classificado em 2010 como o maior do Brasil.

Além disso, a rede teve uma experiência com a cidade em 2017 com um quiosque no mesmo shopping em que a loja será inaugurada, o ParkShopping São Caetano. A parceria, então, gerou resultados positivos que colocaram a região em evidência no radar de expansão da Sephora no país. Todos esses fatores tornam a praça uma localização ideal para o plano de expansão de Sephora, permitindo alcançar um público diversificado e promissor que valoriza produtos de qualidade e inovação.

A inauguração está marcada para o dia 23 de agosto e será aberta ao público a partir das 12h30. Na ocasião, a Sephora contará com a presença da influenciadora e empresária Mari Maria e da influencer, destaque no Tiktok, Duda Pimenta. Na abertura, a marca distribuirá vouchers para o público presente. Os 150 primeiros clientes a chegarem, receberão R$150,00 para gastar em produtos da loja naquele dia.

Beauty Talks

Na semana seguinte à chegada da Sephora em São Caetano com a primeira loja do ABC Paulista, a marca promoverá o Beauty Talks. O evento, gratuito e aberto ao público, contará com a participação de profissionais e especialistas do segmento.

Divulgação

O Sephora Beauty Talks é um evento especial que reunirá marcas em evidência de maquiagem, skincare, fragrâncias e cuidados com o cabelo nos dias 31 de agosto e 01 de setembro. Lá, os participantes terão a chance de conhecer e experimentar os produtos das suas marcas favoritas. Nesta edição, estarão presentes Benefit, Laura Mercier, Nars, Shiseido, Drunk Elephant, Mari Maria Makeup, Fenty Beauty, Lancôme e mais outras diversas queridinhas dos consumidores.

O destaque do evento é a Arena de Experiências, onde o visitante poderá vivenciar tudo o que essas marcas têm a oferecer, gratuitamente e sem a necessidade de inscrição prévia. Basta realizar o cadastro ao chegar na Arena. Além das experiências, também acontecerão aulas com os treinadores e especialistas das marcas trazendo dicas e truques de beleza. Para participar basta fazer a inscrição através do link

Ao final das experiências na arena, os visitantes podem carimbar seus guias de tendências para garantir brindes exclusivos na roleta do Beauty Club. Clientes pertencentes à categoria Gold do MultiVocê, programa de relacionamento do ParkShopping São Caetano, terão vantagens exclusivas em sua participação no evento.