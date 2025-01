Procon São Paulo registra crescimento de 237% nos atendimentos em 2024

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor, conhecida como Procon Cidade de São Paulo, vinculada à Secretaria Municipal de Justiça, reportou um expressivo crescimento nas atividades de atendimento ao público em 2024, alcançando um total de 2.273 atendimentos. Esse número representa um aumento impressionante de 237% em relação ao ano anterior, 2023.

Durante o ano, a divisão de fiscalização do Procon recebeu 100 denúncias e conduziu 412 ações de fiscalização. Além disso, a equipe de atendimento prestou orientações a mais de 340 empreendimentos, evidenciando o compromisso da instituição em promover um ambiente de consumo mais seguro e informado.

Em adição aos atendimentos e fiscalizações, a coordenadoria implementou diversas iniciativas educativas ao longo do ano. Palestras e workshops foram realizados com a finalidade de esclarecer os direitos dos consumidores e as responsabilidades dos fornecedores. O impacto dessas ações foi notório, refletindo-se no aumento das conciliações nas relações de consumo entre os cidadãos e os prestadores de serviços.

O Procon ampliou sua atuação em 2024 ao estender seus serviços por todas as 32 subprefeituras da capital paulista. A Prefeitura também contribuiu para o fortalecimento das atividades do Procon ao disponibilizar três novos veículos para a frota de fiscalização. Com essa adição, os fiscais têm agora melhores condições para atender às demandas da população.

No final do ano passado, um importante passo foi dado com a assinatura de um termo de cooperação com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Este acordo prevê a instalação de um posto de atendimento do Procon na sede da Defensoria, situada na Rua Boa Vista, 150, no Centro Histórico da cidade, facilitando o acesso dos consumidores aos serviços oferecidos.

A coordenadora do Procon Paulistano, Regiane Castro, destacou os avanços obtidos: “Em 2024, ampliamos significativamente nossos atendimentos e reforçamos nossa presença na cidade com novos veículos e parcerias importantes. Nos próximos anos, vamos intensificar a fiscalização, promover a conciliação e garantir que os direitos dos consumidores sejam sempre respeitados.”