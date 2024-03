Procon Santo André alerta consumidores para as compras de Páscoa

A Páscoa é uma das datas que mais movimenta o comércio e o calendário nacional de comemorações. A procura e o consumo de chocolates e pescados aumenta nesta época e, por isso, o Procon Santo André traz algumas dicas para os consumidores acertarem na hora das compras.

A primeira orientação é quanto ao orçamento familiar. “No caso em que o consumidor, em razão do orçamento doméstico, não possa adquirir produtos com valores mais elevados e não quiser deixar a Páscoa passar em branco, é possível substituir os ovos por bombons ou barras de chocolate”, destaca a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.

O consumidor deve exigir sempre a nota fiscal ou tíquete de compra para assegurar seus direitos. Na hora da compra, é importante sempre conferir informações obrigatórias na embalagem como prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Além disso, a embalagem deve estar lacrada, íntegra, sem furo ou amassada, pois é ela que protege o produto de insetos e de contaminação.

Nos ovos que contêm brinquedos, a embalagem deve informar faixa etária a qual o item se destina; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); importador (caso o brinquedo seja importado); instruções de uso e de montagem; eventuais riscos que possam apresentar à criança; e selo de segurança Inmetro, que indica que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas.

O consumidor que optar por versões diet ou light dos ovos de Páscoa deve ficar atento. “As nomenclaturas diet e light não significam necessariamente que esses produtos são isentos ou tenham percentual reduzido de açúcar ou energia, devendo ser verificado qual o produto apropriado para a pessoa”, alerta Doroti.

Existem fabricantes que possuem lojas próprias e podem oferecer um preço melhor. “Lembramos que os fornecedores de produtos artesanais ou de fabricação caseira têm de seguir as mesmas regras de comercialização dos fornecedores de produtos industrializados”, reforça a diretora do Procon Santo André.

Pescados – Para a compra destes alimentos, a orientação é que, antes de adquirir o produto, o consumidor tenha a certeza da possibilidade de refrigeração do peixe, em casa.

“É importante observar as condições de armazenamento e evitar pescados com cheiro forte, abdômen flácido, olhos murchos e sem brilho e guelras pálidas. Peixes frescos normalmente têm olhos brilhantes e cheios, aspecto firme, guelras vermelhas, escamas firmes e odor característico”, pontua Doroti Cavalini.

A pesagem de produtos, assim como o seu embalamento, deve ser feita sempre na presença do consumidor. “No caso dos peixes frescos, caso o consumidor queira que seja embalado com gelo, para que fique protegido e preservado durante o trajeto para casa, é preciso ficar atento para que o gelo não seja pesado junto com o peixe”, acrescenta.

Em se tratando de produtos congelados, o consumidor deve estar atento ao balcão refrigerado, que não deve apresentar poças de água, embalagens transpiradas ou com placas de gelo sobre a superfície.

Produtos congelados não podem estar amolecidos ou com acúmulo de líquidos, pois é sinal de que passaram por processo de descongelamento.

Procon Santo André – Em caso de dúvidas, orientações, denúncias e reclamações, o Procon Santo André realiza atendimentos on-line, que devem ser encaminhados para o e-mail procon@santoandre.sp.gov.br.

Os atendimentos presenciais são realizados de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo link http://www.santoandre.sp.gov.br/agendamento. Os munícipes podem entrar em contato ainda pelo número 3356-9200 para outras informações.