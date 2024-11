Proclamação da República: Sistema Anchieta-Imigrantes espera a passagem de até 362 mil veículos

A Ecovias estima a passagem de 235 mil a 362 mil veículos pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) em direção à Baixada Santista no feriado da Proclamação da República, entre os dias 14 e 18 de novembro. Para atender à demanda de veículos e garantir uma viagem confortável e segura, a concessionária planejou operações especiais que serão implantadas conforme o volume de tráfego.

De acordo com as previsões, o fluxo em direção à Baixada Santista deve se intensificar a partir da tarde de quinta-feira (14), com a ativação da Operação Descida 7×3, que estará em vigor das 11h às 2h da madrugada de sexta-feira (15) e será retomada das 5h às 14h. Nesta configuração, as pistas sul e norte da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes estarão liberadas para descida. A subida será feita exclusivamente pela pista norte da Imigrantes.

Para o retorno à capital, a concessionária prevê maior fluxo de veículos no domingo (17) e implementará duas operações: a 4×6 e a Subida (2×8). A configuração 4×6 será adotada das 8h às 15h, com quatro faixas para a descida e seis para a subida. Nesse esquema, ambas as pistas da Via Anchieta serão direcionadas ao litoral, enquanto as duas da Rodovia dos Imigrantes estarão destinadas ao sentido São Paulo.

A partir das 15h, entra em vigor a Operação Subida (2×8), ampliando para oito faixas no sentido São Paulo e duas no sentido litoral, até a 1h de segunda-feira (18). Nessa configuração, as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta serão destinadas à subida, com a descida realizada apenas pela pista sul da Anchieta.

Vale lembrar que a inversão de direção nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) ocorre exclusivamente no trecho de Serra — entre o km 40 e o km 55 da Via Anchieta e do km 40 ao km 57 da Rodovia dos Imigrantes. As operações especiais podem ser ajustadas conforme o volume de tráfego, garantindo fluidez e segurança para os motoristas. A concessionária disponibiliza informações em tempo real sobre a implantação das operações e as condições das rodovias em seus canais de comunicação oficiais.

*Os horários de início e término, bem como os modelos das operações, poderão sofrer alterações em função das condições de tráfego ou alguma interferência relevante no sistema./ Divulgação

Operação 3ª Faixa na Cônego Domênico Rangoni

Se necessário, a Ecovias implementará a Operação 3ª Faixa na rodovia Cônego Domênico Rangoni, permitindo o uso do acostamento como faixa de tráfego desde o entroncamento com a rodovia Rio-Santos até a praça de pedágio, em um trecho de 2 quilômetros, e do km 272 ao km 274. Painéis de mensagens fixos e variáveis informarão os motoristas sobre a liberação do acostamento. Durante toda a operação, equipes da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária estarão presentes para garantir a segurança viária.

Operação Visibilidade

Durante o feriado, a Operação Visibilidade será ativada para o posicionamento estratégico de viaturas ao longo das rodovias. Essa ação visa melhorar a visibilidade dos recursos operacionais e aumentar a cobertura de monitoramento e inspeção nos pontos mais movimentados.

Movimento Afaste-se

Para proteger as equipes que prestam atendimento em emergências rodoviárias, a EcoRodovias aderiu ao “Movimento Afaste-se”, iniciativa da CCR Rodovias. Essa ação conscientiza os motoristas sobre a importância de manter distância segura das equipes em caso de acidente ou atendimento, garantindo a segurança dos profissionais e de todos que trafegam pela rodovia.

Recursos disponíveis

Durante o feriado, a Ecovias disponibilizará 71 viaturas, incluindo pick-ups de inspeção de tráfego, ambulância UTI, ambulâncias de resgate, veículos leves de atendimento rápido, guinchos leves e pesados, um guincho 100% elétrico para veículos leves, e dois caminhões Munk para içamento de cargas, além de motocicletas.

Pagamento por cartão e Operação Papa-Fila

Para agilizar o atendimento nos pedágios, a Ecovias aceita pagamento com cartões de débito e crédito em todas as cabines de cobrança manual. Em horários de pico, as praças de pedágio operarão com capacidade máxima, e a Operação Papa-Fila poderá ser ativada, permitindo que funcionários se identifiquem e realizem a cobrança antes da chegada às cabines. Na Cônego Domênico Rangoni, será possível reverter cabines de manual para automático, conforme o fluxo.

A concessionária também oferece cabines de autoatendimento, onde os usuários podem realizar o pagamento diretamente com cartão de débito ou crédito, proporcionando mais praticidade e autonomia no processo.

Tecnologia

A Ecovias utiliza 180 câmeras para monitoramento contínuo das condições de tráfego, além de outras 16 exclusivas para uso da polícia, equipadas com sensores infravermelhos, detecção de incidentes e alarmes automáticos no CCO. Nos túneis da Imigrantes, 81 câmeras com detecção automática reforçam a segurança.

Dicas de Segurança

A Ecovias recomenda que os motoristas façam uma revisão completa do veículo antes da viagem, verificando itens como freios, pneus, luzes e níveis de água, óleo e combustível. Para uma condução segura, é fundamental respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura, sinalizar mudanças de faixa, usar o cinto de segurança (inclusive no banco traseiro), e evitar o uso do celular e o consumo de bebidas alcoólicas ao volante.

Canais de Comunicação

Para informações sobre as condições de tráfego e solicitação de apoio mecânico ou médico, os usuários podem contatar a Ecovias pelo WhatsApp ou telefone de emergência 24h: 0800 019 7878. Também é possível acessar o site sos.ecovias.com.br sem consumir dados móveis ou usar os telefones de emergência localizados a cada quilômetro ao longo das rodovias. Informações adicionais podem ser encontradas nos perfis do X (antigo Twitter) e Threads @_ecovias ou no site www.ecovias.com.br.