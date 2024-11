Proclamação da República: Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto deve receber até 613 mil veículos

A Ecopistas prevê a passagem de 398 mil a 613 mil veículos pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, com destino ao interior, durante o feriado da Proclamação da República, de 14 a 18 de novembro.

O fluxo de veículos em direção ao interior deve ser mais intenso a partir de quinta-feira (14), das 11h às 22h, e na sexta-feira (15), entre 10h e 14h. Para o retorno a São Paulo, o maior movimento é esperado no domingo (17), das 10h às 22h e na segunda-feira (18), das 06 às 10h.

Durante o feriado, a Ecopistas estará preparada com 30 viaturas, incluindo pick-ups de inspeção de tráfego, ambulância UTI e resgate, veículos de atendimento rápido, guinchos leves e pesados, e um guincho 100% elétrico para veículos leves. Além disso, a operação contará com um caminhão Munck, especializado em içamento de cargas.

Pagamento por cartão e Operação Papa-Fila

Para agilizar o atendimento nas praças de pedágio, a Ecopistas oferece a opção de pagamento com cartão de débito e crédito em todas as cabines de cobrança manual. Nos horários de maior movimento, as praças vão operar em capacidade máxima e, se necessário, será implementada a Operação Papa-Fila no pedágio de Itaquaquecetuba e Guararema. Durante essa operação, colaboradores devidamente identificados estarão disponíveis para realizar a cobrança antes que os veículos cheguem às cabines, facilitando o fluxo e reduzindo o tempo de espera.

A concessionária também oferece cabines de autoatendimento, onde os usuários podem realizar o pagamento diretamente com cartão de débito ou crédito, proporcionando mais praticidade e autonomia no processo.

Operação Visibilidade

Durante os períodos de maior volume de tráfego, a Ecopistas realizará a Operação Visibilidade. Essa ação posiciona as viaturas operacionais em um ângulo de 45º em pontos estratégicos ao longo do trecho, tornando os recursos mais visíveis aos motoristas. O objetivo é reduzir a distância entre os pontos de apoio da concessionária, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente aos usuários.

Movimento Afaste-se

Para proteger os profissionais que atuam no atendimento, além das equipes de socorro mecânico, obras e manutenção, a EcoRodovias aderiu ao “Movimento Afaste-se”. A ação busca conscientizar os motoristas sobre a importância de manter distância das equipes sempre que avistarem uma operação de atendimento ou acidente. Essa atitude é fundamental para garantir a segurança dos profissionais e de todos os que trafegam pela rodovia.

Dicas de Segurança

A Ecopistas recomenda que, antes de iniciar a viagem, os motoristas façam uma revisão completa no veículo, verificando itens essenciais como freios, pneus, luzes dos faróis e lanternas, além dos níveis de água, óleo do motor e combustível. Para uma viagem mais segura, é fundamental respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura do veículo à frente, sinalizar antecipadamente as mudanças de faixa e sempre usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Além disso, evite o uso de celular ao dirigir e nunca consuma bebidas alcoólicas antes de assumir o volante.

Acesso às rodovias

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto dá acesso a importantes vias que levam às praias do Litoral Norte de São Paulo e à região do Vale do Paraíba.

Rodoanel Mário Covas: acesso no km 36 da rodovia Ayrton Senna;

Rodovia Mogi-Bertioga: acesso no km 45 da rodovia Ayrton Senna;

Rodovia Dom Pedro I: acesso no km 73 da rodovia Carvalho Pinto;

Rodovia dos Tamoios: acesso no km 96 da rodovia Carvalho Pinto;

Rodovia Oswaldo Cruz: acesso no fim do prolongamento da rodovia Carvalho Pinto;

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro: acesso pela Interligação da Carvalho Pinto com a Dutra.

Canais de comunicação

Para conferir as condições de tráfego e solicitar apoio mecânico ou médico, os usuários podem utilizar o WhatsApp da Ecopistas, pelo número 0800 777 0070, que também funciona como telefone de emergência da concessionária, disponível 24 horas. Outra opção é utilizar os telefones de emergência localizados ao longo das rodovias, a cada quilômetro. Além do 0800, é possível acompanhar as atualizações de tráfego no perfil da Ecopistas no X (antigo Twitter) e no Threads @ecopistas ou pelo site www.ecopistas.com.br.