Príncipe Lu e a Lenda do Dragão chega ao Shopping Metrópole

O universo encantado de Luccas Neto desembarca no Shopping Metrópole trazendo opção de diversão para as crianças até 02 de março. O ambiente todo temático, inspirado no universo do filme Príncipe Lu e a Lenda do Dragão faz os pequenos se sentirem como personagens do Castelo encantado, prontos para ajudar nosso herói a encontrar a espada alada, salvar o Trono de Lucebra e o povo de Terra Média do Dragão da Maldade.

Localizado na Praça de Eventos, perto das Lojas Americanas, o parque reúne diversão para crianças a partir dos dois anos de idade e faz com que os pequenos mergulhem no universo de fantasia do filme. A estrutura possui uma enorme piscina de bolinhas, jogo da memória, quebra-cabeça e escorregador tubular. A cada brinquedo, uma nova aventura e alegria garantida.



As atividades são conduzidas por monitores treinados que darão dicas de segurança, funcionamento, regras do evento, entre outras orientações.

“Essa é mais uma atração que demonstra a importância do Shopping Metrópole como alternativa em entretenimento para a região do ABC, uma excelente oportunidade para as crianças brincarem em um ambiente temático, divertido e diferente, afirma Valéria De Biasi, Superintendente do empreendimento.

SERVIÇO:

Principe Lu e o Castelo do Dragão

Local – Praça de Eventos, perto das Lojas Americanas

Horário – De 10 de janeiro a 02 de março

Segunda a sábado – das 10 h às 22h.

Domingos e feriados – das 12h às 20h

Valor do ingresso – R$ 30 para 30 minutos e R$ 50 para uma hora

Ingressos: à venda na bilheteria no local