“Cuidados com as crianças no verão!” é o tema da campanha “Janeiro Bronze”, promovida pelo Departamento de Dermatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), que busca alertar a comunidade médica e a população em geral sobre a importância da prevenção dos efeitos da exposição solar. Com as férias escolares, esse é o período de diversão das crianças, seja em casa, na praia, no clube ou no parque, mas é preciso ter muita atenção com os pequenos durante a estação mais quente do ano.



Conforme explica Selma M. F. Hélène, presidente do Departamento de Dermatologia da SPSP e coordenadora da Campanha Janeiro Bronze, a pele da criança é diferente da do adulto, é uma pele desprotegida, portanto mais suscetível a fenômenos irritativos e quadros alérgicos, daí a necessidade de cuidados mais intensos com a pele dos pequenos durante todo o verão. “Através da campanha Janeiro Bronze, ressaltamos a prevenção do câncer de pele e dos danos solares na infância e adolescência. Isso é de fundamental importância, uma vez que a exposição da pele ao sol tem efeito cumulativo; a radiação à qual as crianças são expostas nos primeiros dias de vida ficará permanentemente na pele”, alerta a médica.

Segundo Claudio Barsanti, coordenador das Campanhas da SPSP, durante o verão, especialmente no momento das férias escolares, a exposição solar aumenta exponencialmente e, com isso, é preciso estar atento aos riscos relacionados a essa exposição. “Entre os cuidados, principalmente com as crianças menores, devemos aumentar a oferta de líquidos, para evitar sua desidratação, e sempre lembrar do uso dos protetores solares, essenciais para barrar os malefícios dos raios ultravioleta e que devem ser utilizados em todo o corpo, mesmo quando as crianças estiverem vestidas, uma vez que essa é uma forma de prevenção não só de queimaduras, mas até mesmo de futuras lesões de pele”, afirma o pediatra.