Cuidados no verão: prevenção ao câncer de pele é essencial

O câncer de pele, reconhecido como o tipo mais comum no Brasil e no mundo, é amplamente associado à exposição excessiva à radiação solar. Em face da iminente chegada do verão, dermatologistas enfatizam a importância de conscientizar a população sobre os riscos dessa neoplasia e as formas eficazes de prevenção. A Dra. Natasha Crepaldi, dermatologista e professora na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), ressalta que “o sol é particularmente intenso em nosso país, e muitos não adotam as medidas necessárias para se proteger enquanto estão expostos ao ar livre”.

Riscos e sintomas do câncer de pele

A Dra. Ana Carolina Sumam, também dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), complementa que o perigo da radiação UV não se limita a atividades recreativas em praias ou piscinas. “O estresse oxidativo resultante da exposição solar tem um efeito cumulativo, que pode alterar o DNA das células da pele ao longo do tempo e resultar no desenvolvimento do câncer”, explica.

Os sintomas que devem ser observados incluem o surgimento de novos crescimentos ou alterações em lesões existentes na pele. A Dra. Natasha alerta para outros sinais que merecem atenção:

Manchas novas ou mudanças em manchas já existentes;

Lesões que mudam de cor ou tamanho;

Bordas irregulares;

Aspecto assimétrico;

Tamanho considerável.

“Caso identifique algum desses sinais, é crucial consultar um dermatologista sem demora”, enfatiza a profissional.

A Dra. Ana acrescenta que, embora nem todas as novas manchas sejam cancerígenas, elas devem ser investigadas. “Na maioria das situações, o paciente não sente nenhum desconforto; apenas observa uma lesão que pode se apresentar como uma mancha escura ou similar a uma espinha”, alerta.

Medidas de prevenção para o verão

Com a aproximação do verão, adotar medidas preventivas é fundamental para aproveitar a estação sem comprometer a saúde. A SBD recomenda o uso de protetores solares com fator de proteção solar (FPS) mínimo de 30, que deve oferecer proteção de amplo espectro. “É essencial que a proteção UVA corresponda a pelo menos metade do FPS total, indicado no rótulo como PPD, com um mínimo de 15”, orienta a Dra. Natasha.

Além disso, a aplicação do protetor solar deve abranger toda a superfície da pele. “Não se esqueça de áreas como couro cabeludo, orelhas, mãos e pescoço. A reaplicação deve ser feita a cada duas horas e é importante escolher produtos que sejam resistentes à água e ao suor”, destaca.

As especialistas também recomendam o uso de roupas com proteção solar, bonés ou chapéus e óculos escuros que ofereçam proteção contra raios ultravioleta. Buscar sombra é outra estratégia eficaz para minimizar a exposição aos raios solares e reduzir os riscos associados ao câncer de pele.

Com o aumento das temperaturas e o tempo maior passado ao ar livre, a necessidade de hidratação se torna ainda mais relevante. A Dra. Natasha enfatiza: “Ingerir entre 2 a 3 litros de água por dia é essencial para manter as funções celulares adequadas, especialmente considerando que a pele é o maior órgão do corpo”. Em situações onde há maior atividade física, essa ingestão deve ser ainda maior.