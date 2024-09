Primeiro trem da Linha 17-Ouro começa a ser transportado para a capital paulista

Às 18h deste sábado (7), o Metrô inicia o processo de transporte do primeiro trem da Linha 17-Ouro de Santos até a capital paulista. O processo de liberação aduaneira foi concluído, permitindo que a composição, que veio da China, seja colocada em carretas que vão fazer o transporte especial até o Pátio Água Espraiada, na zona sul de São Paulo, chegando no domingo (8) às 6h.

Todo o processo de subida da serra do mar envolve oito carretas. Serão cinco para cada um dos carros (vagões) que compõem o trem. Cada vagão pesa 16 toneladas. Ao todo, o comboio vai percorrer 70 quilômetros no trajeto do Porto de Santos até o Pátio da Linha 17-Ouro, na região da avenida Jornalista Roberto Marinho. Os outros três caminhões farão o transporte dos gangways, como são chamadas as estruturas de conexão entre os carros.

As carretas do transporte dos trens têm 30 metros de comprimento, mais de cinco metros de altura e três de largura. Essa operação vai envolver cerca de 40 profissionais, entre gestores, motoristas, policiais e agentes de trânsito.

Por ser feita na madrugada de um fim de semana, a viagem levará apenas uma noite, pois reduz o impacto no tráfego dos locais por onde passará. Toda operação conta com o apoio da concessionária responsável pela rodovia dos Imigrantes. Ao entrar nos limites da cidade de São Paulo, a logística passa a contar com o auxílio do órgão municipal competente.

Após a chegada no Água Espraiada, será iniciado o processo de montagem do trem que pode levar até 30 dias, para depois começar os testes estáticos e dinâmicos nas vias já construídas no Pátio.

Ao todo, o Metrô adquiriu junto à empresa BYD 14 trens feitos exclusivamente para a Linha 17-Ouro. A primeira unidade veio ao Brasil de navio, navegando por 40 dias desde o porto de Zhangjiagang, na região de Xangai, na China. A segunda composição será enviada ainda neste ano e o restante, ao longo do ano que vem.

Linha 17-Ouro

O Metrô retomou a construção da Linha 17-Ouro em setembro do ano passado e vem avançando nas obras com mais de mil pessoas envolvidas. O lançamento de vigas da via de operação comercial já foi concluído e há ainda atividades de fabricação das estruturas metálicas do Pátio Água Espraiada. Também já foram montados os aparelhos de mudança de via do pátio, instalada a primeira porta de plataforma, na Estação Vereador José Diniz, e instalados os trilhos de captação elétrica, bem como equipamentos do sistema de sinalização. Em paralelo, ocorrem trabalhos na China para a fabricação de outros conjuntos de portas de plataforma e o sistema AARU (Unidade Automática de Receptividade Garantida) que faz parte do sistema de tração dos trens.

A meta é concluir a obra bruta até o final de 2025, permitindo o avanço da instalação de sistemas para a abertura da linha em 2026. O trajeto vai ligar o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda.