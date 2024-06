Primeiro Torneio Estudantil de Games do estado de São Paulo será lançado na gamescom latam

O TEG (Torneio Estudantil de Games), pioneiro no estado de São Paulo, será oficialmente lançado durante a gamescom latam, o maior evento global dedicado aos jogos eletrônicos, que ocorre entre 26 a 30 de junho. A competição, voltada para estudantes da rede pública estadual com idades entre 16 e 20 anos, contará com a participação de mais de 500 equipes. O evento de lançamento está marcado para o dia 26 de junho, às 16h, no São Paulo Expo. A iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado, por meio das Secretarias da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da Educação.

O TEG promove a participação dos estudantes na modalidade Free Fire. Na sequência ao lançamento do torneio, uma série de etapas virtuais culminarão na grande final, realizada presencialmente em meados de setembro, com 24 times competindo na Escola São Paulo, a instituição de ensino mais antiga do estado. A abertura das inscrições será divulgada em breve.

O torneio representa uma oportunidade para os jovens explorarem o mundo dos games, que vai além do entretenimento. Com avanços tecnológicos e o crescimento dos eSports, áreas como medicina, educação e construção civil têm aplicado conceitos dos jogos eletrônicos, ampliando as perspectivas de emprego.

Além dos benefícios cognitivos proporcionados pelos jogos, como desenvolvimento da atenção, criatividade e coordenação motora, o setor de games contribui significativamente para a economia. Profissionais como roteiristas, designers, dubladores e compositores de trilha sonora desempenham papéis essenciais nesse cenário.

Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos (Abragames), concluiu que a Indústria Brasileira de Games movimentou cerca de US$ 2,3 bilhões, só no Brasil, em 2021. O país é o 13º maior mercado do mundo no segmento e líder na América Latina, segundo dados da Newzoo. A estimativa de adeptos brasileiros aos jogos eletrônicos chega a 74,5% da população (160 milhões) e as mulheres superam os homens, com 51% de representação. Entre os estados desenvolvedores, São Paulo lidera o ranking com 280 empresas, seguido por Rio de Janeiro (89), Rio Grande do Sul (58), Santa Catarina (52), Minas Gerais (51) e Paraná (49).

Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, será responsável por apresentar o TEG ao público.

“O mercado de games não é apenas robusto e diversificado, mas também um pilar econômico que movimenta bilhões de reais anualmente em nosso país. O Torneio é mais do que uma competição, é uma plataforma de descoberta e desenvolvimento profissional. Ao apoiar iniciativas como o TEG, estamos investindo na economia criativa e reconhecendo o valor dos profissionais do setor. O concurso representa uma porta de entrada para o mundo dos games, abrindo caminho para educação de qualidade e carreiras promissoras no campo. É com orgulho que incentivamos tais iniciativas, visando o desenvolvimento econômico e social de São Paulo”, declarou Marton.

Para animar o público, influenciadores com grande alcance nas redes sociais, como Cerol, Tha Loira, Um Pato, Maisa, Lais, Daii, Ojeevan, AlohaPri, Guardian, Terres, Montoro, Isinha e Errejota, estarão presentes no lançamento.

O TEG conta com o apoio, por meio de emenda parlamentar, do deputado estadual Felipe Franco, da Frente Parlamentar de Apoio aos eSports, da Assembleia Legislativa de São Paulo. “O TEG é um projeto gigante, muito conectado com o perfil das novas gerações e com as atuais demandas do mercado de trabalho. Por meio desse torneio, temos a chance de mostrar para os jovens quantas possibilidades existem no mundo dos games”, ressalta Franco.

Serviço

Lançamento do primeiro TEG – Torneio Estudantil de Games

Stand da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo na gamescom

Quando? 26 de junho, às 16h.

Onde? São Paulo Expo – 1,5 Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda, 04329-900 – São Paulo

Inscrições abertas em breve.

gamescom latam

Quando? 26 a 30 de junho

Onde? São Paulo Expo – 1,5 Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda, 04329-900 – São Paulo