Primeira semana de novembro registrou mais chuva do que o esperado para todo o mês em SP

A cidade de São Paulo registrou na primeira semana de novembro 163 mm de chuva, volume maior do que o esperado para todo o mês 145 mm, segundo a Defesa Civil do Estado.

A capital paulista amanheceu nesta quinta-feira (7) com chuva em todas as regiões e há previsão de pancadas fortes durante a tarde e início da noite. Na quarta-feira (6), a cidade registrou mais de 30 pontos de alagamentos e queda de energia.

Como a previsão indica cenário meteorológico semelhante para os próximos dias, a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu instalar a partir das 8h desta quinta um gabinete de crise, que contará com membros de agências reguladoras estaduais, concessionárias de energia elétrica e de abastecimento de água. A intenção, segundo o governo, é permitir uma comunicação ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), entre a tarde e a noite desta quinta-feira há previsão da entrada de uma nova frente fria ao estado.

O resultado deve ser a ocorrência de chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade, com descargas elétricas e potencial para formação de alagamentos, assim como nesta quarta. A diferença é que existe a possibilidade de rajadas de vento mais fortes, que podem superar os 50 km/h na Grande São Paulo.

Há previsão de níveis acumulados de chuva muito altos para a capital paulista, assim como para toda a região metropolitana de São Paulo. O mesmo se aplica a cidades litorâneas da Baixada Santista e litoral norte.

Merecem atenção especial os entornos dos municípios de Bauru e Araraquara, onde deve chover ainda mais forte.

Nas regiões de Marília e Presidente Prudente os níveis previstos são considerados altos.

Para ser considerado muito alto, o nível de chuva acumulado precisa superar 150 milímetros no período válido para o alerta, segundo a Defesa Civil. Quanto o acúmulo de água fica abaixo desse nível, mas superior a 80 milímetros, ele é classificado como alto.

Quando esse valor é de até 80 milímetros, o patamar é considerado médio, segundo classificação que passou a ser divulgada também nesta quinta pela Defesa Civil.

O acúmulo de chuva é calculado conforme o volume de água concentrado em uma área determinada durante um período específico. Um milímetro de chuva em 24 horas equivale a um litro de água acumulado numa área de um metro quadrado durante um dia de chuva.