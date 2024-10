Primeira linha de ônibus começa a funcionar no Reserva Raposo

Os moradores do Reserva Raposo, localizado na Zona Oeste de São Paulo, agora têm à disposição a primeira linha de ônibus, que liga o bairro até a estação do Metrô Vila Sônia (Linha Amarela), dando aos moradores mais comodidade para se deslocarem de suas casas até o trabalho, e passeios com a família ou para fazer compras.



A viabilização da nova linha é o resultado de um trabalho em conjunto da AMO (Associação de Moradores) e RZK Empreendimentos. “Estamos bastante felizes em anunciar a primeira linha de ônibus aqui no Reserva Raposo, porque sabemos da importância que essa realização tem, trazendo mais comodidade e acessibilidade aos moradores do nosso bairro. É só o começo, muito mais está por vir”, afirma Verena Balas, diretora do Reserva Raposo.



Para os próximos meses, um terminal de ônibus, que já está sendo construído, será entregue para a população. Ele contará com futuras linhas de ônibus que ligarão o bairro a outros pontos de São Paulo. Além disso, toda a sinalização e pontos estão sendo instalados pelas ruas e avenidas.



A estimativa é que até 55% dos moradores do Reserva Raposo utilizem o terminal de ônibus, que vai ocupar uma área de 18,6 mil m², com duas entradas, sendo uma pela rodovia Raposo Tavares e outra pelo condomínio. O terminal deve contar com sete plataformas para embarque e desembarque de passageiros.



Há também a previsão da construção de um viaduto que sirva de acesso para os ônibus, no sentido São Paulo. Em um primeiro momento há a previsão de que XX linhas atendam o bairro, sendo que todas devem integrar ao itinerário o terminal do Reserva Raposo.



O Reserva Raposo é o maior bairro planejado de São Paulo, com quase 20 mil apartamentos e está localizado às margens da Rodovia Raposo Tavares, na Zona Oeste. O projeto inclui escolas, postos de saúde, parques, centro de atividades para idosos, biblioteca, ciclovia e comércio local. O empreendimento também dispõe de 82 mil metros quadrados de área verde.

A RZK Empreendimentos, braço imobiliário do Grupo RZK, atua há 25 anos na construção civil, oferecendo soluções integradas em desenvolvimento imobiliário urbano. A empresa é responsável por todas as etapas dos projetos, desde a identificação de terrenos até a entrega dos empreendimentos residenciais e comerciais, unindo as melhores soluções de planejamento às tecnologias mais avançadas. A empresa tem como premissa a valorização das pessoas e os recursos naturais, destacando-se por projetos inovadores e sustentáveis que proporcionam infraestrutura de excelente qualidade. Seu principal projeto é o Reserva Raposo, considerado um dos maiores empreendimentos de habitação de interesse social do Brasil.