Previsão do tempo: terça-feira (27) com alerta para geada e baixa umidade em São Paulo

Nesta terça-feira (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de geadas em Itapetininga, Litoral Sul Paulista, Bauru, Macro Metropolitana Paulista, Campinas e Vale do Paraíba Paulista.

Também há alerta para perigo potencial de baixa umidade em todo o estado de São Paulo.

O dia começa com geadas em São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Assis, Araraquara, microrregiões de Barretos, Jaboticabal, Amparo, Campos do Jordão, São José dos Campos e Guaratinguetá. Nas demais regiões do estado, poucas nuvens. Durante a tarde e à noite, poucas nuvens e sem geadas em todo o estado.

A temperatura mínima fica em torno de 3°C, em Pindamonhangaba, e a máxima prevista é de 33ºC, em Pedregulho. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.



Fonte: Brasil 61