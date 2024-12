Previsão do tempo: Terça-feira (17) ensolarada promete 27°C

Na manhã desta terça-feira (17), os termômetros registram uma temperatura inicial de 19°C, acompanhada de uma umidade relativa do ar que atinge cerca de 90%. O dia promete ser predominantemente ensolarado, com a máxima prevista alcançando os 27°C.

À medida que o dia avança, espera-se um aumento na nebulosidade devido à influência da brisa marítima. No entanto, as previsões indicam que não há expectativa de chuvas para o período.

De acordo com informações divulgadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), até o momento, o mês de dezembro acumulou 55,4 mm de precipitação, representando apenas 30,3% do total estimado de 182,9 mm para todo o mês.

As condições meteorológicas nos próximos dias sugerem a continuidade dos ventos úmidos oriundos do mar, que favorecem a umidade e proporcionam um alívio em relação ao calor intenso dos dias anteriores. Assim, não são esperadas chuvas significativas no horizonte.

No decorrer da quarta-feira (18), a previsão é de um cenário semelhante ao observado anteriormente: predomínio do sol, ventos provenientes do sul e uma baixa probabilidade de precipitações. As temperaturas deverão variar entre uma mínima de 17°C durante a madrugada e uma máxima que pode chegar a 26°C.