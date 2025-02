Previsão do tempo: SP tem início de manhã com chuvas fracas e isoladas

Na capital paulista, o dia começa com chuvas fracas e isoladas, conforme indicam as imagens de radar. As áreas da zona norte e leste da cidade apresentam precipitações leves, com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrando uma temperatura média de 20°C.

Ao longo do dia, espera-se que o sol apareça entre nuvens, elevando as temperaturas até os 27°C. Contudo, as chuvas devem intensificar-se na forma de pancadas, especialmente entre a metade da tarde e o início da noite.

Em relação à previsão para os próximos dias, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continuará a influenciar o clima na região, resultando em instabilidade atmosférica. As pancadas de chuva tendem a ocorrer principalmente no final das tardes, aumentando o risco de inundações e deslizamentos de terra devido ao solo já saturado pelas chuvas anteriores.

Para amanhã, terça-feira (4), a expectativa é de que o sol apareça intercalado com nuvens, mantendo a sensação de calor abafado. As temperaturas devem variar entre mínimas de 20°C e máximas em torno de 27°C. Novamente, entre a tarde e o início da noite, as pancadas de chuva devem retornar à Grande São Paulo.