Previsão do tempo: SP tem início de manhã com céu claro e temperaturas em elevação

As primeiras horas da manhã de segunda-feira (10) na capital paulista seguem com tempo aberto e temperatura em elevação. De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média na cidade é de 17ºC, a máxima prevista para hoje é de 29ºC. Os índices de umidade do ar devem atingir valores mínimos próximos aos 30% durante a tarde. Hoje será mais um dia sem previsão de chuva para SP.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde às 08h da segunda-feira (3).

Os dados pluviométricos do CGE mostram que junho acumulou até o momento 0,3mm, o que corresponde a apenas 0,6% da média do mês que é de 49,5mm.

De acordo com dados do a menor mínima média do ano permanece a registrada em 29/05/2024 com 9,7°C na cidade. Já a menor mínima absoluta do ano, aquele valor registrado em um único local, ocorreu no dia 30/05/2024, em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, com 4,3°C.

Com relação as menores máximas, temos a menor máxima média de 2024 registrada em 26/05/2024 com 16,4°C na cidade. Já a menor máxima absoluta, aquela registrada em um único local, permanece a do dia 26/05/2024 em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, com 15,3°C.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A massa de ar seco sobre o Sudeste vai se fortalecer no decorrer da semana, impedindo o avanço de frentes frias. Por conta disso, a previsão é de predomínio de sol e não há previsão de chuva. O frio das madrugadas diminui e as temperaturas máximas ficam mais elevadas à tarde com baixos índices de umidade do ar, próximos a 30%.

Na terça-feira (11), o cenário não muda. A estabilidade atmosférica vai provocar mais um dia com muito sol e grande amplitude térmica. Os termômetros variam entre 15°C e 28°C.