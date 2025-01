Previsão do tempo: Sol predomina em São Paulo

Na manhã desta segunda-feira (13), a cidade de São Paulo experimenta um clima predominantemente ensolarado, com temperaturas que começam a subir. Dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) indicam uma temperatura média de 16°C.

Durante o dia, espera-se que o sol continue predominando, embora haja variações na nebulosidade. A temperatura máxima deve atingir os 25°C, enquanto a umidade do ar deve apresentar índices mínimos em torno de 55%.

Com relação à previsão para os próximos dias, as últimas análises atmosféricas sinalizam a possibilidade de chuvas fortes a partir da próxima quinta-feira, dia 16. Essa expectativa demanda atenção redobrada da população, pois pode haver riscos associados como alagamentos, quedas de árvores, transbordamentos de rios e córregos, além de deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.

Amanhã, na terça-feira (14), a madrugada deve registrar temperaturas ao redor de 17°C, acompanhadas por ventos fracos provenientes do sudeste e uma cobertura significativa de nuvens nas primeiras horas do dia. Entretanto, à medida que as horas avançam, o sol deve se manifestar com mais intensidade, reduzindo a nebulosidade e elevando as temperaturas até uma máxima prevista de 28°C. A umidade do ar deverá estar em níveis mínimos próximos a 45%. O dia deverá encerrar-se sem previsões de precipitações.