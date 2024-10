Previsão do tempo: Semana começa com temperatura amena em São Paulo

Após a passagem da frente fria pelo estado de São Paulo, que fechou o tempo e provocou chuva no fim de semana, o tempo melhora e o sol volta a aparecer entre nuvens nesta segunda-feira (21), favorecendo a elevação da temperatura. Entretanto, as chuvas devem retornar ainda que de forma isolada para a Grande São Paulo no decorrer da semana.

Nesta segunda, por exemplo, as temperaturas mínimas devem oscilar em torno dos 16°C durante a madrugada e as máximas podem chegar aos 27°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. No final da tarde, a nebulosidade volta a aumentar, com possibilidade de chuva isolada em algumas regiões da Grande São Paulo.

A terça-feira (22) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros devem variar entre mínimas de 17°C e máximas que podem se aproximar dos 30°C. No final da tarde, o calor e a chegada da brisa marítima favorecem a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.

Já para a quarta-feira (23) é previsto um dia nublado, com possibilidade de garoa no decorrer do dia e chuva à noite. Devido ao tempo fechado e úmido, os termômetros devem marcar mínimas de 19°C e máximas de 24°C.

O sol volta a aparecer entre as nuvens na quinta-feira (24), fazendo com que a temperatura volte a aumentar até a casa dos 32°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Assim como os dias anteriores, haverá chance de pancadas rápidas e isoladas de chuva durante o dia e à noite.

Cenário semelhante será visto na sexta-feira (25) e no próximo fim de semana, apenas com a diferença que o calor vai dar uma trégua e a temperatura máxima deve cair para 28°C na sexta, 24°C no sábado e 20°C no domingo, o dia do segundo turno das eleições municipais, que deve ter chuva na parte da manhã e tempo nublado com sol à tarde.

A Baixada Santista deve ter uma semana bem parecida com a da capital, com alternância de sol entre nuvens com tempo totalmente nublado e chuvas isoladas em diferentes horários do dia. As temperaturas máximas também devem variar entre 24°C e 30°C, dependendo do volume de chuva no período.

O litoral norte também ficará nublado a maior parte do tempo, com as temperaturas levemente mais baixas que na Baixada Santista. Em Ubatuba, as máximas devem variar entre 20°C e 29°C.

Já no interior do estado, a previsão mostra que o calor continuará nesta semana. No entanto, também há previsão de chuva em todos os dias. Nas regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas, por exemplo, as mínimas devem variar entre 21°C e 22°C, e as máximas, entre 27°C e 31°C.