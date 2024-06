Previsão do tempo: São Paulo tem manhã com predomínio de sol

No momento a capital registra 17°C de temperatura média. Capela do Socorro, na Zona Sul, registra a menor temperatura com 9,7°C, enquanto a Sé, na região central, marca 20°C. O tempo segue sem registro sensação térmica abaixo da temperatura observada.

No decorrer do dia o sol predomina e provoca a rápida elevação das temperaturas e a máxima que pode superar os 27°C. Atenção para os baixos índices de umidade, que devem atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes.

Devido a tendência de temperatura e sensação térmica oscilando entre 13°C ou ligeiramente menos no fim da madrugada e início da manhã, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção para baixas temperaturas, desde às 17h40 do dia 12/06, apenas nas subprefeituras dos bairros mais afastados do centro expandido: Parelheiros e Capela do Socorro, Zona Sul, Perus, Zona Norte, Itaquera, São Miguel paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, Itaim paulista e São Mateus, Zona Leste.

De acordo com o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a menor mínima média do ano permanece a registrada em 29/05/2024 com 9,7°C na cidade. Já a menor mínima absoluta do ano, valor registrado em um único local, permanece a do dia 30/05/2024 em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, com 4,3°C.

Já a maior máxima média do ano permanece a do dia 17/03/2024 com 34,4°C na cidade. Enquanto a maior máxima absoluta do ano, aquele valor registrado em um único local, permanece a do dia 09/01/2024 com 36,4°C na Vila Mariana e Mooca, Zonas Norte e Leste.

Tendência para os próximos dias:

O tempo segue seco e estável com temperaturas elevadas para a época do ano e baixos índices de umidade no período das tardes. Estas condições seguem favorecendo a formação de queimadas e prejudicando a qualidade do ar.

O sábado (15) segue com tempo seco e ensolarado ao longo do dia. A sensação deve ser de calor para a época do ar com mínimas em torno dos 14°C e máximas que podem superar os 28°C. Novamente a umidade relativa do ar deve atingir níveis próximos aos 30% nas horas mais quentes. Apesar do ligeiro aumento de nebulosidade no final do dia causado pela chegada da brisa marítima, não há condição de chuva para a Grande São Paulo.