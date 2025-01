Previsão do tempo: São Paulo registra calor de até 33°C hoje (21)

Na capital paulista, a previsão para hoje (21) indica uma temperatura máxima que pode atingir os 33°C, com a possibilidade de chuvas isoladas e breves no período entre o meio e o final da tarde.

Durante a manhã desta terça-feira (21), o céu apresenta uma combinação de sol e nuvens, enquanto as temperaturas continuam a subir. Dados coletados pelas estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo revelam que a média das temperaturas mínimas registradas na madrugada foi de 23,2°C. Notavelmente, a temperatura mínima absoluta mais elevada foi de 24,5°C, observada na região da Vila Formosa, localizada na zona leste da cidade.

À medida que o dia avança, o sol predominará apesar da presença de nuvens. A interação entre ventos que sopram do noroeste e a umidade relativa do ar superior a 40% contribui para um aumento na sensação de abafamento. A previsão é que a máxima alcance os 33°C, com chuvas isoladas esperadas somente no final da tarde.

Conforme os registros do CGE, até o momento, o mês de janeiro acumulou 78,3mm de precipitação, o que corresponde a 30,4% da média total esperada para este mês, que é de 257,3mm.

Quanto à tendência climática para os próximos dias, a presença contínua de uma massa de ar quente e úmida promete manter as temperaturas elevadas. As condições para pancadas de chuva tendem a aumentar nas tardes seguintes.

Para quarta-feira (22), a previsão aponta para um dia ensolarado com algumas nuvens e temperaturas quentes na capital. No final da tarde, a chegada da brisa marítima pode criar áreas de instabilidade propensas a provocar chuvas rápidas e isoladas, algumas com intensidade forte e acompanhadas por rajadas de vento. As temperaturas devem variar entre 22°C e 32°C.

Já na quinta-feira (23), o cenário matutino será marcado por muitas nuvens intercaladas com aberturas de sol. A partir do fim da tarde, as altas temperaturas aliadas à grande disponibilidade de umidade podem gerar áreas de instabilidade resultando em pancadas de chuva que variam de moderada a forte intensidade. Há também risco de rajadas intensas e potenciais alagamentos. As temperaturas deverão oscilar entre 22°C durante a madrugada e até 31°C no período da tarde.