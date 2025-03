Previsão do tempo para terça-feira (18), em SP: dia será marcado por pancadas de chuva forte

Nesta terça-feira, dia 18, o dia começa com sol entre algumas nuvens, aumentando a sensação de calor e abafamento em todo o estado. No entanto, ao longo das horas, o calor combinado com a umidade vinda do oceano e da Amazônia favorecerá a formação de pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na Região Metropolitana de São Paulo, os termômetros variam entre 20°C e 28°C. Já na região de Bragança Paulista, as temperaturas ficam entre 18°C e 29°C.

Com a chegada das chuvas típicas do verão, fique atento aos avisos da Defesa Civil!