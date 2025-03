Previsão do tempo para quinta-feira (13), em SP: Sol entre nuvens

Nesta quinta-feira (13), o dia será marcado pela presença de Sol entre muitas nuvens, o que acarreta na redução do calor, e a sensação térmica fica mais amena em boa parte do estado de São Paulo, segundo informações da Defesa Civil sobre a previsão do tempo.

Ao longo do dia, podem acontecer pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e até mesmo granizo, em virtude da passagem de uma frente fria em alto mar, em conjunto com a umidade do ar proveniente da Região Amazônica.

Os modelos meteorológicos indicam condições para acumulados significativos, especialmente sobre a faixa litorânea, assim recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis.

Na capital, as temperaturas variam entre 20°C e 29°C.

Em Barretos, mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Em Assis, mínima de 22°C e máxima de 31°C.

Já para região de Cubatão, mínima de 23°C e máxima de 29°C.